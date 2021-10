Cătălin Cazacu (37 de ani) și Ramona Olaru (31 de ani) formează un cuplu. „Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii ăștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi”, a declarat Cătălin Cazacu recent.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, pregătiți să devină părinți? „Vreau o fetiță ca tine”

„Când cunoști un om prin baza unei prietenii, mai devreme sau mai târziu, îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă am fost singuri amândoi. Petrecând timp împreună, am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat”, a mai spus.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Potrivit Spynews, Cătălin a mai dezvăluit că el și Ramona nu locuiesc împreună pentru că nu-și doresc să „grăbească lucrurile în relația lor”. În plus, Cătălin a precizat că „o iubește de foarte mult timp” pe Ramona.

„Despre Ramona pot să spun doar că este o fată extraordinară. Noi suntem prieteni vechi. Dacă cineva urmărea să vadă, putea să observe că noi eram, adeseori, în aceleași locuri. Ieșim împreună de multă vreme”, a mai mărturisit Cătălin pentru Fanatik.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ramona Olaru, dezvăluiri surprinzătoare despre perioada de după divorț

De ce a divorțat Ramona Olaru de primul soț. „Mi-am dat seama…”

De ce obicei își dorește Ramona Olaru să scape. „Nu toată lumea merită”

Recent, în mediul online, Ramona a publicat o conversație de pe What’s App cu motociclistul. „Vreau o fetiță ca tine”, i-a scris Cătălin, apoi i-a trimis o fotografie cu o fetiță cu părul șaten creț și ochi albaștri. „Mno. Păi cam așa o să fie”, a răspuns Ramona. Pe aceeași imagine, asistenta a scris: „Oook, ne-am dus un pic Brăila, dar, până la urmă, așa să m-ajute Dumnezeu”.

„Am avut o perioadă de vreun an de zile în care eram fiartă să rămân însărcinată. Eram stresată pe chestia asta și chiar și medicul meu îmi spunea tot timpul că nu o să se întâmple lucrul asta… la cât sunt de disperată și de stresată să rămân însărcinată. Și am renunțat la ideea asta, să o forțez… o să se prindă atunci când o să vrea Dumnezeu”, mărturisea Ramona în februarie 2019.

Câteva luni mai târziu, asistenta TV s-a separat de fostul soț, Bogdan Olaru, după o relație de 5 ani și un mariaj de 3. După divorț, Ramona a format un cuplu cu Iulian Adrian Popescu, solistul Noaptea Târziu, cunoscut drept Cuza. Relația nu a funcționat, însă. În prezent, solistul formează un cuplu cu un model.

Cătălin a format în trecut un cuplu cu o tânără numită Ana Roman. În timpul competiției „Exatlon”, Cătălin și-a înșelat fosta parteneră cu solista Claudia Pavel alias Cream. Ulterior, după ce Ana i-a oferit o a doua șansă, Cătălin a înșelat-o a doua oară, relația lor sfârșindu-se definitiv.

Foto: Instagram