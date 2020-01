Ducesa de Cambridge a strălucit într-o rochie roșie semnată Needle & Thread ce ar valora peste 400 de lire sterline, în timp ce soțul ei a purtat un costum bleumarin, elegant.

Cuplul regal a găzduit un eveniment glamuros, luni seară, în numele reginei. Acesta a fost primul eveniment solo al ducilor după scandalul Megxit.

Kate, în vârstă de 38 de ani, a fost văzută râzând împreună cu Prințul William și ținându-l de mână, lucru care se întâmplă rar în public.

Mamă a trei copii, soția lui William a fost bine dispusă toată seara, în timp ce discuta cu oficiali ai guvernelor națiunilor Africane.

Acest eveniment vine la scurt timp după ce William și Kate au anunțat că vor vizita Irlanda.

Potrivit The Mirror, Palatul Buckingham speră că vizita viitorului rege va fi distragerea perfectă de la mutarea lui Harry și Meghan în Canada.

„Bunicii mele îi pare rău că nu se află la acest eveniment, dar m-a rugat să vă transmit cele mai călduroase salutări”, a afirmat Prințul William, în vârstă de 37 de ani.

„Continentul African are un loc special în inima mea. Este primul loc în care tatăl nostru ne-a dus pe mine și pe fratele meu la puțin timp după moartea mamei noastre. Și unde am decis că trebuie să o cer de soție pe Catherine. Nu mă puteam gândi la un loc mai bun ca Kenya să mă așez într-un genunchi. De-alungul vieții mele am fost suficient de norocos să îmi petrec timpul în multe părți din Africa. De asemenea, sunt onorat să fiu patronul Societății Regale Africane. Și așa cum eu și Catherine v-am spus în această seară, sperăm să avem șansa să vizităm multe alte state în viitor și să împărtășim dragostea pentru continentul vostru și copiilor noștri”, a declarat ducele de Cambridge.

