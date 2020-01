Prințul Harry și Meghan Markle, mai apropiați ca niciodată FOTO

Ducii de Sussex nu s-au separat nicio clipă și s-au ținut mai tot timpul de mâini în timp ce au vizitat Canada’s High Commission din Londra.

Cei doi păreau relaxați și fericiți, față de ultima lor apariție, în noiembrie 2019. Mai mult, se pare că Meghan și-a recăpătat silueta de dinainte de a rămâne însărcinată, arătând perfect într-o bluză bej și o fustă maro lungă.

Tânăra familie a petrecut vacanța de Crăciun în Canada cu fiul lor, Archie, în vârstă de 8 luni.

Se pare că această vacanță a fost de bun augusr pentru ducii de Sussex, despre care presa britanică a scris că și-ar dori să renunțe la titlurile regale, în urma unui an dificil.

Meghan și Harry și-ar dori să părăsească Marea Britanie și Familia Regală și să se stabilească în Canada.

„Este adevărat că Harry și Meghan vor petrece o mare parte din timp în Canada în următoarele luni și se poate să se mute aici. Deocamdată sunt în discuții cu familia lor despre planurile de viitor. Aceste conversații sunt la început. Este un proces serios și fragil pe care îl vor respecta”, a declarat un prieten apropiat al ducilor de Sussex pentru The Sun.

Însă, un consilier al cuplului regal a afirmat ulterior că nu s-a discutat despre acest subiect la Palatul Buckingham.

De asemenea, o sursă de la Palat a declarat că nu poate face niciun comentariu întrucât această poveste este doar o „speculație”.

Dacă aceste zvonuri ar fi adevărate, nu ar fi pentru prima dată când Prințul Harry și-ar dori să părăsească familia regală.

În anul 2018 el a declarat pentru Mail on Sunday: „A existat o perioadă când am simțit că vreau să plec. Dar apoi am decis să rămân (în familia regală) și să îmi găsesc un rol al meu”.

