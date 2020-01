Prințul Harry, primele declarații după scandalul „Megxit”

Ducele de Sussex a afirmat că Marea Britanie va fi întotdeauna casa lui și locul pe care îl iubește, însă, nu a avut nicio altă opțiune decât aceea de a-și părăsi țara și de a se muta în America de Nord.

„Așadar, vreau să auziți adevărul de la mine, atât cât pot împărtăși cu voi – nu ca Prinț, nu ca Duce, ci ca Harry, aceeași persoană pe care mulți dintre voi ați văzut-o crescând în ultimii 35 de ani – dar cu o perspectivă mai clară”, a început Prințul Harry discursul.

„Regatul Unit este casa mea și locul pe care îl iubesc. Asta nu se va schimba niciodată. Am simțit cum m-ați susținut și am văzut cum ați întâmpinat-o pe Meghan cu brațele deschise când ați văzut că mi-am găsit iubirea și fericirea pe care am sperat întreaga viață că le voi avea”, a continuat el, citat de The Mirror.

Acesta a continuat, explicând cum decizia lui și a lui Meghan de a părăsi rolurile de seniori ai Casei Regale le-a cauzat o „mare tristețe”.

„De asemenea știu că ați ajuns să mă cunoașteți destul de bine în toți acești ani pentru a avea încredere că femeia pe care am ales-o are aceleași valori ca mine. Și chiar are, și este aceeași femeie de care m-am îndrăgostit. (…) Când Meghan și cu mine ne-am căsătorit, eram entuziasmați, încrezători și eram aici pentru a servi. Pentru aceste motive, mă întristează că s-a ajuns în acest punct. Decizia pe care am luat-o pentru soția mea și pentru mine de a ne retrage, nu a fost una pe care am luat-o ușor. Au fost atât de multe luni de dicuții după mulți ani de provocări”, a precizat ducele de Sussex.

„Și știu că nu am făcut întotdeauna totul bine, dar nu a existat nicio altă opțiune. Dar vreau să fie clar că nu întoarcem spatele și cu siguranță nu vă întoarcem vouă spatele. Speranța noastră era să continuăm să o servim pe Regină, Commonwealth și asociațiile mele militare, dar fără susținere financiară din partea publicului. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil”, a explicat Harry.

Acesta a precizat că a sperat că această mutare din rolurile de seniori regali le va oferi o viață mai „liniștită”.

„Când mi-am pierdut mama, în urmă cu 23 de ani, m-ați luat sub aripa voastră. Ați avut grijă de mine atât de mult timp, dar media este o forță puternică, iar speranța mea este că într-o zi suportul nostru colectiv va fi mai puternic deoarece acest lucru este mult mai mare ca noi”, a subliniat prințul.

El nu a ratat ocazia de a vorbi și despre bunica lui, regina.

„Întotdeauna voi avea cel mai mare respect pentru bunica mea, comandatul meu, și sunt incredibil de recunoscător pentru ea și pentru restul familiei mele, pentru susținerea pe care ne-au arătat-o mie și lui Meghan în ultimele luni. Voi continua să fiu același om care își va iubi nespus țara și care își va dedica viața susținerii cauzelor, comunităților militare și organizațiilor de caritate care sunt atât de importante pentru mine. Împreună, mi-ați oferit o educație despre viață. Și acest rol m-a învățat ce este corect și drept, mai mult decât mi-ași fi imaginat. Facem un salt de încredere – vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit curajul de a face acest următor pas”, a încheiat Prințul Harry.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Harry și Meghan.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

