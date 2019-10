Prințul Harry, în lacrimi în timpul unui discurs FOTO

Ducele de Sussex a adus un tribut copiilor „inspiraționali” și și-a amintit de sarcina soției sale, Meghan Markle. Acesta a vorbit despre propria sa călătorie spre parenting.

„Soția mea și cu mine ne simțit extrem de privilegiați să fim din nou alături de voi anul acesta la Premiile WellChild și să ne aflăm în aceeași cameră cu niște oameni atât de uimitori. Au trecut peste 10 ani de când am venit prima dată la aceste premii și în fiecare an mă surprind și mă inspiră”, a declarat Harry, citat de The Mirror.

„Totuși, anul acesta, rezonează într-un mod diferit deoarece acum și eu sunt tată. Anul trecut când soția mea și cu mine am participat știam că este însărcinată – nimeni altcineva nu știa la acel moment, dar noi da – și îmi amintesc…”, a continuat el.

Acesta a fost momentul în care Prințul s-a emoționat profund și i-au dat lacirmile. Gazda evenimentului, Gaby Roslin, s-a apropiat de duce și l-a îmbrățișat.

„Scuze”, a râs el înainte de a continua.

„Îmi amintesc că am stârns-o pe Meghan atât de tare de mână pe parcursul premierii, amândoi gândindu-ne cum va fi să fim părinți într-o zi și mai mult, cum va fi să face tot posibilul pentru a ne proteja și ajuta copilul, dacă se va naște cu probleme sau dacă se va îmbolnăvi în timp. Și acum, ca părinți, fiind aici și vorbindu-vă sunt atât de emoționat într-un fel pe care nu l-am putut înțelege până ce nu am devenit tată”, a mai spus ducele de Sussex.

Mai târziu, Meghan a urcat pe scenă alături de soțul ei pentru o fotografie de grupă, alături de câștigători.

Premiile WellChild celebrează calitățile inspiraționale ale copiilor și tinerilor grav bolnavi din Marea Britanie.

Vezi în Galeria FOTO momentul emoționant prin care a trecut Prințul Harry.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro