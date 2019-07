Prințul Harry i-a dăruit soției sale un inel al eternității FOTO

Ducesa de Sussex are unul dintre cele mai frumoase inele de logodnă din lume, iar acum are o altă bijuterie alături de el. Aceasta a apărut pentru prima dată cu el pe mână la Trooping the Colour.

Delicatul inel a fost creat de Lorraine Schwartz, iar Meghan este extrem de încântată de el.

O sursă a declarat pentru Harper’s Bazaar: „Meghan a fost emoționată”.

Iar Harry a avut câteva idei foarte drăguțe atunci când a creat inelul ce conține trei secrete romantice.

Inelul este făcut din diamante, dar conține și trei pietre speciale, pietrele nașterii lui Meghan, Harry și Archie.

Astfel, există un smarald verde pentru Archie, un safir albastru pentru Harry și o olivină pentru Meghan. Fiecare dintre aceste pietre au o semnificație specială pentru familie. Safirul este destinat protejări celor apropiați, oliviana aduce putere, iar smaraldul simbolizează iubirea.

De asemenea, Meghan și-a modificat inelul de logodnă, schimbând banda cu o variantă mai subțire și mai strălucitoare.

Prințul Harry a cerut-o de soție în anul 2017 cu un inel ce conținea două diamante din colecția Prințesei Diana și unul din Botswana, unde face multă muncă de caritate. În loc de banda groasă de aur, acum diamantele stau pe o bandă mult mai subțire.

Sursă foto: Northfoto

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro