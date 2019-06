Prințul Harry are o cerință vitală atunci când stă la hotel

Spre deosebire de alte celebrități, Prințul Harry nu are cerințe extravagante în timp ce călătorește. Totuși, un prirten apropiat de-al acestuia a dezvăluit recent că există un lucru pe care Prințul îl cere când este cazat la hotel.

Potrivit jucătorului argentinian de polo Nacho Figueras, Harry, în vârstă de 34 de ani, cere personalului hotelului în care este cazat să elimine din plasticul folosit.

Figueras a povestit pentru emisiunea „This Morning” de la CBS cum Harry a cerut personalului să nu mai folosească atât de mult plastic, într-o călătorie recentă.

„Ne aflam la hotel unde am petrecut noaptea dinaintea meciului. A vorbit cu o persoană căreia i-a spus: „De dimineață mi-am băut cafeaua și am observat că aveați o chestie de plastic pe cafea. Și de asemenea mi-am trimis tricoul la curățat și l-am primit înapoi într-o pungă de plastic”. Așadar, așa este acest tip. Nu îmi place să vorbesc despre asta, dar așa este el. Așa sunt ei. Fără plastic”, a dezvăluit jucătorul de polo, citat de The Mirror.

Atât Prințul Harry cât și soția sa, Meghan, s-au implicat în lupta împotriva poluării cu plastic.

Anul trecut, înainte de nunta lor, cuplul regal a anunțat o listă cu organizații caritabile unde doritorii au putut dona în loc să trimită cadouri, iar printre acestea s-a aflat și organizația Surfers Against Sewage din Marea Britanie, care lucrează pentru protecția oceanelor și plajelor.

Sursă foto: Hepta