Primii concurenți care vor intra în noul sezon al reality show-ului „Ferma”

Un nou sezon al reality show-ului Ferma, în curând la PRO TV: mai dur, mai intens, mai încărcat de situații neașteptate care vor testa rezistența celor care au acceptat provocarea! 16 noi concurenți se pregătesc de începerea filmărilor și de trecerea la o experiență cu multe lipsuri față de viața lor de zi cu zi.

Cine va rezista și va reuși să câștige premiul cel mare de 50.000 euro, înseamnă că a reușit să îmbine experiențele trecute cu realitatea fermei.

Pentru al doilea an la rând, Mihaela Rădulescu va fi gazda show-ului și îi va susține pe concurenți în cea mai dificilă încercare pe care au avut-o până la acest moment. Și de această dată, Cristi Bozgan va fi specialistul în supraviețuire care îi va învăța pe competitori cum să se descurce cu toate provocările primite.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

„Candva, în toiul pandemiei, am aflat că vom face un nou sezon de „Ferma“. De acolo de unde eram, o țară cu mult mai multe cazuri și probleme legate de Covid decât România, n-am fost foarte convinsă că se va întâmpla. Și, totuși, cu o mobilizare exemplară, PRO TV a reușit să pună în mișcare această producție complicată, dar atât de urmarită de public. Iată-mă convinsă total, impresionată de tot ce s-a făcut pentru protecția concurenților și a echipei și… gata de reluat aventura asta grozavă. Am un chef nebun de muncă, după atâta pauză, simt energia fantastică a echipei și abia aștept să începem filmările. N-o să mai înghețăm, ca la ultima ediție, dar o să ne confruntăm cu alte „delicii“, pentru că la „Ferma“ viața e grea și plină de surprize, pentru toată lumea. Iubesc amestecul de emoții și, împreună cu Cristi Bozgan, o să ne străduim să-i ghidăm pe concurenți prin propriile neputințe, până o să vadă câte pot cu adevărat să facă, dar să și ducă. Ne vedem în noua Ferma!”, a spus Mihaela Rădulescu înaintea începerii filmărilor.

“Sunt foarte fericit că revenim cu un nou sezon, după o pauză lungă, condimentată cu tot felul de situații neprevăzute. Abia aștept să o reîntâlnesc pe Mihaela, să începem munca în această puternică echipă și să fim alături de o nouă ”generație de fermieri”. Odată cu acest sezon, telespectatorii vor avea ocazia să vadă cum se pun în practică tehnicile de supraviețuire și vor simți emoțiile la fel de puternic, precum concurenții. Eu mă întorc mai dur, mult mai aspru și mai strict. De fapt, așa cum sunt!”, a declarat Cristian Bozgan.

16 concurenți au acceptat una dintre cele mai dificile experiențe prin care o persoană poate trece! Direct de pe scenă, podiumurile de modă sau pista de raliuri au acceptat provocarea. Cine va reuși să ajungă până la final, vom vedea, însă până la acel moment, este vremea să îi cunoaștem pe competitori.

Citește gratuit ediția de august a revistei Unica. O găsești AICI

Anna Lesko, Octavian Ciovică, Alina Pușcău și Cezar Ouatu sunt pregătiți să își demonstreze puterea!

Anna Lesko: ”Este o foarte mare provocare din extrem de multe puncte de vedere. Știu deja că cel mai mult îmi va lipsi fiul meu, Adam, nici nu este nevoie să mă mai gândesc, dar voi face tot posibilul să nu arăt acest lucru în fermă!”

În general își dorește ca melodiile ei să fie cât mai sus în topuri, dar acum își va folosi experiența pentru a ajunge cât mai sus în clasamentul din Ferma. Anna își amintește vacanțele petrecute în curtea bunicilor, la țară, unde a învățat să gătească și să coasă, și își exprimă creativitatea prin picturi extraordinare. Deși multă lume ar fi văzut-o în fruntea echipei urbane, este decisă să fie cea mai puternică săteancă din echipa ei.

Direct de pe podiumurile internaționale, Alina Pușcău, prima orășeancă anunțată, a impresionat pe toată lumea cu o carieră în care a dovedit că poate îmbina moda cu muzica și actoria. La doar 16 ani câștiga unul dintre cele mai importante concursuri de modă existente și primea din partea lui Jean Paul Gaultier un compliment pe care nu-l va uita niciodată: că este atât de frumoasă, că nu ar putea pierde. În Fermă, vrea să le arate tuturor că nu o recomandă doar frumusețea, ci toate aptitudinile pe care le-a dezvoltat de-a lungul anilor.

Alina Pușcău: ”Pentru mine provocarea Ferma înseamnă ‘back to basics’, reîntregirea cu natura și reaprecierea lucrurilor simple. Abia aștept să îi cunosc pe cei alături de care mă voi îmbarca în această aventură.”

Mânat de adrenalină, Octavian Ciovică, cunoscutul pilot de raliuri a fost mereu în fruntea clasamentelor. Ambițios și muncitor, își dorește mereu să ducă lucrurile la următorul nivel. Planurile lui pentru acest an sunt clare: să câștige Ferma, ca sătean, și să își obțină certificatul de pilot de linie.

Octavian Ciovică: ”Toată viața mea am umblat după provocări și nu după unele minuscule. Așa că iată motivul pentru care am venit la acest reality show. Totul depinde de tine, nu există alt factor care să-ți influențeze plecarea din Ferma.”

Cezar Ouatu: ”Provocarea a fost acceptată din start, încă de când am primit telefonul. Este o ocazie senzațională să redevin cum eram odată, la începuturile mele, mai spartan, detașat de tot ce înseamnă tehnologie și să revin la origini.”

Bine cunoscutul contratenor local și internațional și-a început cariera la 19 ani, după ce a studiat toată copilăria pentru a fi un celebru pianist. Cel de-al doilea orășean prezentat a aflat despre cât de dure sunt provocările fermei de la prietenii lui și este decis să fie cel mai puternic competitor pentru a ajunge cât mai departe.

Dacă se vor descurca în competiție, așa cum speră, sau dacă primele provocări vor fi mai intense decât se așteaptă, vom afla în următorul sezon Ferma.

sursa foto – PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro