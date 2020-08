Exclusiv! Cezar Ouatu, primul interviu după ce s-a anunțat că va intra în „Ferma”

Un nou sezon al reality show-ului „Ferma” va începe în curând la Pro TV. 16 noi concurenți se pregătesc de începerea filmărilor și de trecerea la o experiență cu multe lipsuri față de viața lor de zi cu zi. Celebrul contratenor local și internațional, Cezar Ouatu (40 de ani), este unul dintre participanții la această competiție.

Artistul a oferit un interviu, în exclusivitate pentru Unica, în care a vorbit despre această nouă provocare, dar și despre alte câteva lucruri interesante din viața sa.

Cum ți se pare noua provocare “Ferma”?

Provocarea a fost acceptată din start, încă de când am primit telefonul. În primul rând, în ultimii ani, începând de la Eurovision încoace, au fost provocări acceptate. În plus, îmi doream să fi făcut armata și cum nu am apucat, așadar este o ocazie senzațională să redevin cum eram o dată, la începuturile mele, mai spartan, detașat de tot ce înseamnă tehnologie și să revin la origini. Cred că acest experiment te călește foarte mult și te face să te redescoperi așa cum suntem, fără tehnologizare

Artiștii sunt firi pasionale, romantice și perfecționiste. Cum arată femeia ideală pentru Cezar Ouatu?

Da, artiștii au aceste ingrediente, dar sunt ingrediente pe care nu oricine le poate percepe și înțelege cum trebuie. Așa că, femeia ideală este cea care le înțelege, care îmi este alături și la bine și la greu, fără a fi clișeeic, dar este ceea ce contează. Femeia ideală este cea care îmi înțelege meseria și se bucură de ea. Pentru mine, femeia ideală este cea care mă ascultă când am nevoie să fiu ascultat. Nu am un prototip de femeie la cratiță și vremurile s-au schimbat, dar îmi place să aibă afecțiune față de mine. Să existe o chimie nevorbită.

Împărtășește-ne un moment delicat/neplăcut din culisele unui concert pe care l-ai susținut de-a lungul carierei tale.

Un moment delicat a fost atunci când a trebuit să mă întorc de la Berlin pentru funeraliile tatălui meu și, ulterior, să revin la Berlin unde trebuia să debutez cu o Operă. Și în culise, și pe scenă, sufletul meu era dezamăgit față de evenimentul trist pe care-l trăisem. Cred că atunci s-a văzut tăria mea, ca artist, să pot duce mai departe și să gândesc în mod constructiv și să pun în valoare starea mea, în muzică. A fost un succes, dar tot ce a însemnat primul spectacol a fost ceva ce nu pot uita. Am încercat să mă gândesc că-l dedic tatălui meu, dar în sufletul meu era o contradicție. Știam că trebuie să-l duc la capăt și să fie un succes.

Ai fost destul de prezent în ziarele online mondene – te-a deranjat vreodată acest gen de publicitate oarecum frivolă?

M-a deranjat până la un anumit moment, până când am realizat că trebuie să-mi văd de viața mea și să-l las pe fiecare să-și facă meseria. Cred că în România, uneori, se exagerează și simt că documentarea nu mai este la fel de teminic făcută. Simt că se intră mult în viața mea privată și îmi place să stau departe de acest lucru, cred că reușesc. De multe ori, lumea se luptă pentru a fi primul care dă o anumită informație, fie adevărat sau nu. Am înțeles de la niște prieteni că fie ea reclamă negativă sau pozitivă, e tot reclamă. Și mergem înainte J!

Care este secretul unei voci perfecte? Tu ce trucuri folosești pentru a-ți întreține glasul?

La această întrebare, ar fi previzibil să spun că beau ouă, și mulți fac o astfel de asociere cu numele meu. Încerc să nu beau rece, nu folosesc gheață. În rest, nu fac nimic anume.

