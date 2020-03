Placido Domingo, infectat cu coronavirus: „Am avut simptome de febră şi tuse”

Placido Domingo, celebrul tenor spaniol, a anunţat duminică, pe contul său de Facebook, că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus.

Domingo a decis să facă testul după ce a prezentat simptome de febră şi tuse, însă a dat asigurări că este „în stare bună de sănătate”.

„Cred că este datoria mea morală să vă anunţ că am fost testat pozitiv pentru COVID-19, coronavirus. Eu şi familia mea suntem în autoizolare, atât timp cât va fi necesar din punct de vedere medical. În prezent suntem bine cu toţii, însă eu am avut simptome de febră şi tuse şi am decis să fiu testat, iar rezultatul a fost pozitiv”, a afirmat tenorul, în vârstă de 79 de ani, potrivit Agerpres.

„Vă rog să fiţi extrem de atenţi, să urmaţi regulile de bază, să vă spălaţi frecvent pe mâini, să staţi la cel puţin doi metri distanţă de ceilalţi, să faceţi tot ce vă stă în putere pentru a opri răspândirea virusului şi, mai ales, rămâneţi acasă dacă puteţi!”, a mai spus Placido Domingo.

