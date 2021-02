Pepe vorbește prima dată despre participarea la „Survivor România”: „Eu trebuie să îmi fac damblalele!”

Suntem la început de an și vedetele din showbiz-ul autohton pregătesc noi surprize pentru publicul telespectator.

Pepe se numără printre cei care au proiecte praspete anul acesta și a primit, printre altele, câteva propuneri pentru a participa la reality show-uri de supraviețuire cum sunt “Survivor România” șau “Asia Express”. Artistul spune că nu s-ar putea adapta la formatul acestor emisiuni, chiar dacă ele sunt foarte populare în rândul telespectaorilor.

Pepe a mărturisit în emisiunea sa “Barul online”, pe care a început-o de câteva luni, că nu poate sta mult timp fără telefon și că, dacă ar intra în competiție, fiind o fire vulcanică, s-ar enerva foarte repede.

„Cum să trăiesc patru luni fără telefon?! Eu îmi ştiu limitele, fac urât de tot, nu mă pot abţine. Sunt om echilibrat până mă enervez sau faci mişto de mine. După aia, mă transform. De asta nici nu am vrut să particip la niciun show din asta, gen Survivor sau Asia Express. Am fost la nişte negocieri şi când am auzit că nu am mâncare, nu am telefon, nu am acces la nimic. Am renunţat! Eu trebuie să îmi fac damblalele. Trebuie să mănânc, eu mă descurc. Dar să mă lase în pace să fac ce vreau eu”, a spus Pepe, în emisiunea sa.

Pepe se pregătește momentan pentru filmările noului sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Pe plan personal, artistul trece printr-un divorț. El și Raluca Pastramă au decis anul trecut să se despartă. Custodia celor două fete pe care le au, Rosa Alexandra (5 ani) și Maria (8 ani), va fi comună, iar micuțele vor continua să locuiască în casa cântărețului.

