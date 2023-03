Pe ce cheltuie cei mai mulți bani Adela Popescu și Radu Vâlcan: „Suma ne-a înfuriat” / Video

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite și iubite cupluri din showbizul autohton. Ca orice alt cuplu, cei doi mai au parte de mici neînțelegeri. Mai ales atunci când vine vorba de bani. Sau mai exact, de cheltuitul lor.

De curând, vedeta a povestit pe rețelele de socializare că a făcut niște calcule cu soțul ei și au observat pe ce se duc cei mai mulți bani.

Pe cel cheltuie cei mai mulți bani Adela Popescu și Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei copii astfel că și cheltuielile sunt pe măsură. Doar că, cei doi au observat că banii lor se duc, în general, pe mesele luate în oraș. Astfel, au luat o decizie importantă pentru familia lor: vor găti mai mult acasă.

”După sală s-a mers la cumpărături. Am decis de acum trei săptămâni să nu mai mâncăm în oraș, decât dacă este un eveniment mai special. Asta după un calcul al banilor pe care îi cheltuim la restaurante. Suma ne-a înfuriat. Așa că am decis să facem cumpărături mai multe o dată pe săptămână. Până acum ne-am descurcat foarte bine.”, a mărturisit Adela Popescu, pe Instagram.

„Îmi place foarte mult să mănânc în oraș, mă relaxează, încă mănânc în oraș. Mă simt bine”, a mărturisit Adela.

Totuși, pentru că suma pe care o cheltuiau atunci când mergeau la restaurant era foarte mare, actrița și coțul ei au decis să facă mai des cumpărături, dar urmând o listă făcută acasă.

„După ce am tras linie și am văzut câți bani se cheltuie într-o lună, mi s-a făcut rău și am zis, hai să facem un experiment: mergem o dată pe săptămână și facem cumpărăturile, după listă. Fiecare spune ce vrea să mănânce, ce preferințe are, ce mănâncă copiii, ce mâncăm noi, tot ce trebuie în această familie. Și vreau să să spun că suntem deja în a treia săptămână în care suntem un pic mai organizați. Am economisit destul de mult fără să simțim. Doar gătind acasă mai mult și oricum nouă ne place să stăm în casă și Radu gătește foarte bine. Și făcând toate astea, ieșitul în oraș este mult mai savuros”, a povestit Adela Popescu urmăritorilor ei pe InstaStory.

Adela a început să meargă la sală: „Radu Vâlcan va fi mândru de mine”

De curând, actrița a început să meargă la sală, pregătită să muncească din greu pentru a avea un abdomen perfect la vară, când va merge la mare.

Totuși, Adela Popescu spune că are momente când nu prea are chef să facă sport.

„Tot aștept să apară dependența de mișcare. Și aștept. Și aștept. Mi-am luat și bustieră nouă, mi-am pus și brățările de bune. Nimic”, a spus Adela într-o postare pe Instagram.

„Mai știți când erați copii și mulțumești cerului că v-a dat un pic de febră și puteți să lipsiți de la mate? Cam așa”, a continuat actrița care a postat o imagine în care este îmbrăcată de sală.

Actrița a dezvăluit că, de cele mai multe ori, preferă să savureze o cafea, dar nu se lasă și până la urmă își va atinge obiectivele.

„Sunt în punctul în care mă bucur mult de cafeaua de după in lounge-ul de la Stejarii country club , care e absolut superb și de amintirile de la “Dansez pentru tine” cu Oana Dedeu, care e absolut superbă și îmi place la ea tot”, a mărturisit Adela Popescu.

„Dar nu mă las până nu fac pătrățele. La vară, pe plajă, Radu Vâlcan va fi mândru de mine”, a încheiat Adela postarea.

Sursă foto: Facebook, Instagram