Adela Popescu a vorbit sincer despre adevărul ascuns în spatele fotografiilor perfecte pe care fiecare și le dorește. Actrița a mărturisit că au existat perioade când în poze arăta minunat, însă în realitate era foarte supărată.

Realitatea nu este cea din fața camerei de fotografiat, ci cea din spatele ei. Deși în fotografii poți arăta perfect, asta nu înseamnă că viața ta este și ea la fel. De aceea, Adela Popescu a decis să păstreze doar fotografiile care exprimă doar fericirea, deși nu sunt ele făcute ca la un shooting profesionist.

Adela Popescu, adevărul din spatele fotografiilor perfecte

Viața nu este perfectă, deși foarte multe persoane caută să arate acest lucru prin intermediul fotografiilor postate pe internet. Zâmbești, pari să ai lumea la picioare când, de fapt, pe interior ești trist și nimic nu este așa cum ai visat. De aceea, pozele pot fi înșelătoare. Nu doar pentru cei care le văd, ci și pentru tine.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Iar Adela Popescu a realizat acest lucru în momentul în care a vrut să înrămeze cele mai frumoase fotografii de familie.

„Pe vremuri aveam deseori conflicte eu și Radu din cauza fotografiilor. Eu voiam să îmi facă mai multe și mai des și în toate să am picioarele lungi, talia subțire, să surprindă surâsul potrivit, părul aranjat, etc. Apoi am renunțat la „ambiția” asta și am trecut la nivelul superior, acela în care toți cei din familie să fim bine. Sau măcar să ne uităm în același timp la cameră. Și am reușit de câteva ori. Chiar avem unele fotografii de familie de prin vacanțe, „de revistă”, cum s-ar spune”, a scris actrița pe Instagram.

Citește și: Ce surpriză i-a făcut Adela Popescu lui Radu Vâlcan de ziua lui de naștere: „Nu se face așa ceva” / VIDEO

Citește și: Adela Popescu, dezvăluiri din viața de actriță: „Am dormit într-o morgă”

„Acum un timp m-am hotărât să cumpăr niște rame și să înrămez cele mai frumoase poze de familie ale noastre. Am ales vreo șase. Și cum stăteam eu așa la masă și mă uitam mândră la ele, unele îmi transmiteau o stare de majoră bucurie, iar una anume nu. Deși și în aceea, vă spun, eram ca la carte”, a continuat Adela în postarea sa.

Fotografia care a schimbat totul

Una dintre fotografiile de familie, deși toți arătau impecabil în ea, ascundea un adevăr trist: niciunul nu era cu adevărat fericit.

„Și mi-am amintit. Fotografia aceea era o fotografie pe care am făcut-o când eu și Radu eram ciondăniți și copiii, normal, simțindu-ne, fuseseră toată dimineața aceea ciufuți și necooperanți. Deși frumoși în poză, necăjiți pe interior. Așa că pe pereții noștri vor fi doar poze care susprind momente fericite, pe care să nu vrei să le uiți”, a explicat Adela Popescu.

Citește și: Adela Popescu, fotografii de colecție. Imaginile cu care prezentatoarea a stârnit un val de emoții pe internet: „Mi-ai făcut dor de copilărie”

Citește și: Adela Popescu a luat o decizie importantă în ceea ce îi privește pe copiii ei: „Se trăiește cel mai bine la vârsta asta”

Adela a postat pe Instagram și câteva fotografii pe care i le-a făcut Radu Vâlcan acasă, înainte de a pleca la un eveniment.

„Shooting-ul acesta improvizat mi l-a făcut soțul înainte să ies în oraș la evenimentul Fain și Simplu și își testa noul aparat foto. Fata fericită, băiatul și mai și, așa că nu aveau cum să nu iasă niște poze draguțe”, a afirmat Adela Popescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Adela Popescu și Radu Vâlcan

Sursă foto: Instagram