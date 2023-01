Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate actrițe și vedete de televiziune din România. De-a lungul carierei sale, vedeta de la PRO TV a jucat numeroase personaje în seriale și a moderat diverse emisiuni tv. Cum a ajuns Adela Popescu să doarmă într-o morgă.

Fiecare proiect a venit, se pare, cu câte o provocare pentru soția lui Radu Vâlcan. În cariera sa, Adela Popescu a reușit să strângă numeroase amintiri pe care să le poată povesti copiilor și, mai târziu, nepoților ei.

Adela Popescu despre episodul în care a dormit într-o morgă

În emisiunea de vineri a emisiunii „La Măruță”, Adela Popescu a povestit una dintre aceste experiențe. Actrița a mărturisit că a avut parte de o experiență pe care nu va uita niciodată, în timpul filmărilor pentru un serial.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Adela Popescu a povestit că în timp ce colegii ei pregăteau aparatura pentru filmare, obosită fiind aceasta a adormit într-un loc mai puțin obișnuit. Mai exact…într-o morgă.

„Am dormit într-o morgă. La o filmare. M-au băgat în frigider, acolo unde filmam și până au aranjat camerele, eu am adormit. Și erau și colocatari în morgă”, a spus amuzată Adela Popescu, în emisiunea de la PRO TV.

Citește și: Câți bani a cheltuit Adela Popescu pentru o masă cu familia, în vacanța din Thailanda: „Și pe mine m-a surprins”

Adela Popescu l-a înlocuit pe Cătălin Măruță, la PRO TV

Adela Popescu prezentă emisiunea „La Măruță”. Cătălin Măruță anunțat că va lipsi câteva zile de la emisiunea pe care o prezintă în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 15:00, la PRO TV. Din cauza unor probleme de sănătate, prezentatorul se va retrage pentru o intervenție chirurgicală.

Citește și: Adela Popescu îl va înlocui pe Cătălin Măruță în emisiunea de la PRO TV. Primele declarații ale vedetei

Adela Popescu este cea care moderează, începând de joi, show-ul „La Măruță”. Vedeta nu este străină deloc de platourile de televiziune și emisiunile în direct. Aceasta a prezentat în trecut matinalul „Vorbește lumea”, tot la Pro TV. Colegul ei de platou era la acea vreme Cove.

Prezentatoarea de la PRO TV, vacanță cu familia în Thailanda

Adela Popescu s-a întors de curând din vacanță. Trei săptămâni le–a petrecut, alături de soțul ei și cei trei copii, în Thailanda. Vedeta a vorbit despre cum au petrecut toți cinci departe de casă.

Cât timp au stat în vacanță, Adela Popescu și familia ei au locuit într-un bungalow, pe o plajă unde vedeta susține că s-au simțit minunat. Bungalowul este o locuință din lemn sau din împletitură de trestie, fără etaj, înconjurată de verande și de vegetație.

Adela Popescu a povestit că a rămas impresionată de prețurile mici din vacanță. Deși biletele de avion au fost ceva mai scumpe, vedeta susține că pentru o masă alături cu familia a plătit mai puțin decât s-ar fi așteptat.

„O masă pentru cinci oameni, până într-un milion (n.r 100 RON), și pe mine m-a surprins, știam că e ieftin, dar am zis că o să fiu dezamagită de data asta… și nu am fost. Îmi pare rău ca ne-am luat cazările de acasă, pentru că dacă o iei la pas găsești locuri superbe – am închiriat o cameră, în ultima zi, cu 50 de euro. Ieșeai din casă, direct pe plajă”, a mărturisit Adela Popescu, proaspăt întoarsă din vacanță.