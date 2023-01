Adela Popescu s-a întors de curând din vacanță. Trei săptămâni le–a petrecut, alături de soțul ei și cei trei copii, în Thailanda. Vedeta a vorbit despre cum au petrecut toți cinci departe de casă.

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, Adela Popescu a mărturisit că vacanța alături de familie a fost una frumoasă, în ciuda faptului că în unele momente a fost destul de greu, ținând cont că ea și Radu au fost însoțiți de cei trei copii.

Adela Popescu, vacanță în cinci, departe de România

Cât timp au stat în vacanță, Adela Popescu și familia ei au locuit într-un bungalow, pe o plajă unde vedeta susține că s-au simțit minunat. Bungalowul este o locuință din lemn sau din împletitură de trestie, fără etaj, înconjurată de verande și de vegetație.

„Deosebit de greu, dar foarte frumos. Am știut că acolo ne ducem împreună cu copiii și ne-am luat cazare în funcție de nevoi. Când mergi cu ei, îți trebuie un hotel, fie pe o plajă întinsă, intr-un bungalow sau pe o pajiște întinsă.”, a spus Adela Popescu în emisiunea de la PRO TV.

Adela Popescu a testat și gastronomia în vacanță spune că și mâncarea din Thailanda a fost pe gustul ei și a menționat ca fel de mâncare preferat Tom yum, o supă tradițională, dar și preparatul numit Morning Glory.

„Extraordinar de bun (n.r Tom yum), cu cocos, cu sos… și Morning glory. Este ceva verde, ca o salată, dar cu un sos de stridii”, a spus vedeta.

Adela Popescu, surprinsă de prețurile mici din Thailanda

Adela Popescu a povestit că a rămas impresionată de prețurile mici din vacanță, pe care thailandezii le au la mâncare și cazare. Deși biletele de avion au fost ceva mai scumpe, vedeta susține că pentru o masă alături cu familia a plătit mai puțin decât s-ar fi așteptat.

„O masă pentru cinci oameni, până într-un milion (n.r 100 RON), și pe mine m-a surprins, știam că e ieftin, dar am zis că o să fiu dezamagită de data asta… și nu am fost. Îmi pare rău ca ne-am luat cazările de acasă, pentru că dacă o iei la pas găsești locuri superbe – am închiriat o cameră, în ultima zi, cu 50 de euro. Ieșeai din casă, direct pe plajă”, a mărturisit Adela Popescu, proaspăt întoarsă din vacanță.

Adela Popescu a amintit și de un episod amuzant de care a avut parte în vacanța din Thailanda. Vedeta a povestit cum copiii săi au devenit „vedete” în rândul celor care își petreceau vacanța în aceeași locație cu a lor.

„Am mers să facem Crăciunul la terasa. Toată lumea elegantă, doamnele gătite, un eveniment cu momente artistice. Am luat un pahar de șampanie și în timp ce vorbeam cu soțul meu, întoarcem capul și când ne uitam pe scenă, copiii erau pe scenă și prezentau ei un moment artistic.

Oamenii mureau de râs, numai tâmpenii au făcut. Unul alerga altul se făcea că îi dă în cap, se făceau că au leșinat. A doua zi veneau oamenii la ei și le spuneau că au fost super tari, că momentul lor a fost cel mai bun din seara aia.”, povestea amuzantă Adela Popescu.

Sursă fotografii: Facebook