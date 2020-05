Oana Roman, despre divorțul lui Ilie Năstase: „El este un copil rămas în trecut”

Oana Roman a vorbit despre motivele care ar fi condus la această decizie radicală și crede că fostul tenisman are o mare parte din vină: „Eu îl iubesc foarte mult pe Ilie Năstase, am crescut cu el. Este un geniu copil, un copil rămas în trecut. Îmi par rău că i se întâmplă asta. El nu merită. Atunci când era cu Brigitte, am încercat să îi determin să nu divorțeze. Ei făceau un cuplu frumos.

Ea a fost o mâna de fier, care i-a pus pe picioare toate afacerile. Mă doare să văd asta. El nu merită. Este un copil rebel și nebun, care nu ține cont de norme. De asta nu reușește să rămână cu cineva. Poate ea își dorește mai multă liniște. El nu este așa. Nu are răbdare. Nu este ușor să trăiești cu stilul lui. Este puțin greu să stai lângă el.”

Oana Roman nu crede că diferența de vârstă de 30 de ani dintre Ilie Năstase și soția lui ar fi motivul divorțului: „Ioana este o femeie mai așezată. El are un caracter altfel, nu a fost vorba despre diferența de vârstă între ei”, – a declarat Oana Român la Vorbește Lumea.

Sursă foto: Instagram

