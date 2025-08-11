Oana Monea, reacție după ce fanii Insula Iubirii au numit-o „babă”. Ce vârstă are, de fapt, ispita

Oana Monea este una dintre cele mai apreciate prezențe de la Insula Iubirii, în special de către bărbați. Ispita a revenit în noul sezon după ce a mai participat la show în sezoanele 6 și 7, iar decizia a luat-o în urma unei întâmplări mai puțin fericite. Blondina a suferit un șoc puternic, din cauza căruia a avut o semipareză. Și-a dat seama că viața este mult mai firavă decât pare, așa că după suferința prin care a trecut, a decis să revină la Insulă pentru a schimba peisajul și a avea parte de o pauză de la agitație.

Oana Monea, ispita supremă

Oana Monea și-a făcut apariția pe micile ecrane în sezonul 6 al reality show-ului de la Antena 1.

În următorul sezon, blondina a reușit să ispitească extrem de rapid, iar „victimă” a fost iubitul Biancăi Giurcăi, din sezonul 6. Marius Moise i-a picat în ispită, deși venise să își testeze relația. Iată ce spunea Oana Monea despre primul bărbat ispitit pe Insulă:

Citește și: Oana Monea, despre banii pe care îi câștigă ispitele de la „Insula Iubirii”: „Ești în vacanță, e și o experiență”

„Îmi spune în fiecare zi că sunt ireal de perfectă și că aș putea să fiu soția ideală. Nu știu prea multe despre relația lor pentru că nu vorbește prea mult despre Bianca. E atent la modul în care mă comport și pare foarte fascinat de mine. (…)

Nu mi-ar plăcea să am un bărbat lângă mine ca Marius. Nu mă refer la felul în care arată pentru că este un bărbat arătos și inteligent din punctul meu de vedere”, spunea ispita pe vremea aceea.

În sezonul 9 al emisiunii, Oana Monea a revenit pe micile ecrane ca ispita supremă. Ea s-a făcut remarcată încă din primele momente, iar mai mulți concurenți au recunoscut-o din sezoanele trecute.

Cel care a arătat o slăbiciune pentru blondină a fost Marius, iubitul Mariei, care a recunoscut că o place pe Oana și că îl face să se simtă foarte bine.

Oana Monea, replică după ce fanii emisiunii au numit-o „babă”

După ce concurentele din noul sezon au făcut o remarcă privind vârsta acesteia, Oana Monea a fost pusă față în față cu aceeași remarcă nepotrivită, însă de data aceasta făcută de fanii emisiunii.

Citește și: Oana Monea a suferit o semipareză. Cea mai cunoscută ispită de la Insula Iubirii a ajuns la spital de urgență

Mai mulți oameni au spus despre ea că este „bătrână” ca să fie din nou ispită. Totul a pornit de la Maria, concurenta care a spus despre Oana că este „bătrânică”.

Oana Monea are doar 36 de ani și spune că nu o mai deranjează de mult comentariile oamenilor.

„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice „Babă”, „Ești bătrână”. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe… Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta. Am venit pe lumea asta așa cum venim toți, într-un anumit moment și nu cred că trebuie să ne comportăm așa unii cu alții”, a spus Oana Monea pe TikTok.

Urmărește-ne pe Google News