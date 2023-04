Oana Lis a fost nevoită să cheme salvarea pentru că se simțea rău, iar diagnosticul a uimit-o. Soția lui Viorel Lis a aflat că are pentru a doua oară COVID, așa că a fost nevoită să meargă la spital.

În timpul în care Oana Lis s-a luptat cu boala, cei doi au dormit în camere separate și au interacționat foarte puțin.

Oana Lis: „Nu credeam că mai există COVID”

„Acum am rămas cu puțină tuse, dar am fost șocată că nu credeam că mai există COVID. Am chemat salvarea pentru că îmi era rău, m-am testat și mi-au zis că am COVID. Fusesem la o petrecere, cred că de acolo am luat, era multă lume. Mi-a fost frică să nu-i dau și lui Viorel, am dormit în camere separate o săptămână.

Au fost destul de multe simptome, am fost și la spital, acum sunt ok. Mi se pare că am avut simptome mai grave decât data trecută, nici gust, miros n-am avut. La spital n-am stat internată, am fost așa pe zi”, a spus Oana Lis, conform Spynews.ro.

Oana a avut grijă să stea departe de Viorel

Vedeta a trecut printr-o perioadă grea și a fost nevoită să poarte o mască în timp ce își hrănea soțul. Cu toate astea, s-a temut pentru sănătatea lui Viorel Lis.

”A fost foarte complicat, că noi suntem obișnuiți să stăm împreună, i-am dat mâncare cu mască. A fost un șoc pentru mine, când mi-au zis că am COVID am început să înjur. Nu mi-a venit să cred. La spital era chiar foarte multă lume. A fost un șoc pentru mine”, a mai zis ea.

Oana Lis și lupta cu cancerul de piele

Oana Lis a trecut de curând și printr-o intervenție chirurgicală după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele, așa că se află într-o perioadă vulnerabilă. Vedeta crede că multe dintre boli pot avea o rezolvare dacă sunt diagnosticate la timp.

„Este foarte important să mergem ca să prevenim orice boală, pe col, pe piele etc. La început nu sunt simptome, așa a fost și la mine”, mai spune ea.

Oana avea o pată pe piele de doi ani de zile, dar nu i-a dat prea multă importanță. La un moment dat, a simțit, însă, că trebuie să îi acorde mai multe atenție. Acela a fost momentul hotărâtor.

„Am mai fost la control cu ea, dar am văzut că s-a mărit. Deși m-am dat cu creme, nu a dispărut. Dar, într-un fel, mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui”, susține vedeta.

Cu toate astea, parcă i se părea ceva ciudat. „Am fost la spital și mi-a spus că e carcinom, că e periculos, că trebuie să fac o biopsie să văd despre ce e vorba”. Așa a descoperit că are o formă malignă, nu benignă. „El nu pune probleme dacă îl descoperi la timp și îl scoți. Vreau să îi mulțumesc medicului care m-a operat, Cristina Codruță.

Foto: Facebook