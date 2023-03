Oana Lis a trecut printr-o intervenție chirurgicală după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele. „Am momente în care cad, în care plâng”

Oana Lis trece printr-o perioadă cumplită după ce a fost diagnosticată cu cancer de piele la un control de rutină. Soția lui Viorel a trecut printr-o intervenție chirurgicală și, chiar dacă se mai luptă cu durerile, speră că totul va bine.

Vedeta recunoaște că în această perioadă a avut multe momente în care s-a prăbușit. A simțit că nu mai poate, dar a răzbit, a reușit să se ridice și să lupte pentru sănătatea ei.

Oana Lis: „Am avut o perioadă grea. Am fost diagnosticată cu cancer de piele”

„Nu pot să zic că sunt chiar de nota 10, în cea mai bună formă. Am avut o perioadă grea și am ales să vorbesc doar cu persoanele apropiate. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, o formă de cancer de piele. Practic, nu aveam niciun simptom, dar știind, ca și psiholog, că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să îmi fac și eu analizele”, a povestit Oana Lis, la Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

A urmat o alergătură printre medici. Dar, pentru prima oară, Oana simțea că nu trebuie să renunțe.

„Am luat-o de la ginecolog, apoi am mers la dermatolog. Mi-am pus ambiția să merg și eu la doctor, pentru că acum muncesc și am vrut să beneficiez și eu, să nu plătesc. De când mă știu, de la 18 ani, nu am fost la ginecolog gratis sau la alți medici, decât dacă era o urgență și mergeam la spital. Am luat-o așa ușor. A fost destul de greu să găsesc programare, dar nu este imposibil”, adaugă soția lui Viorel Lis.

Citeşte și: Oana Lis, noi dezvăluiri despre greutățile pe care le trăiește alături de Viorel: „Și mie îmi e teamă de moarte, nu numai lui

Cum a descoperit boala

Acum, vedeta vrea să tragă un semnal de alarmă. Oana crede că multe dintre boli pot avea o rezolvare dacă sunt diagnosticate la timp.

„Este foarte important să mergem ca să prevenim orice boală, pe col, pe piele etc. La început nu sunt simptome, așa a fost și la mine”, mai spune ea.

Oana avea o pată pe piele de doi ani de zile, dar nu i-a dat prea multă importanță. La un moment dat, a simțit, însă, că trebuie să îi acorde mai multe atenție. Acela a fost momentul hotărâtor. „Am mai fost la control cu ea, dar am văzut că s-a mărit. Deși m-am dat cu creme, nu a dispărut. Dar, într-un fel, mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui”, susține vedeta.

Citeşte și: Oana Lis, dezvăluiri tulburătoare din copilărie. Propriul tată a abuzat-o sexual și a încercat să o omoare: „A aruncat cu benzină pe mine” / VIDEO

„Am fost la spital și mi-a spus că e carcinom, că e periculos”

Cu toate astea, parcă i se părea ceva ciudat. „Am fost la spital și mi-a spus că e carcinom, că e periculos, că trebuie să fac o biopsie să văd despre ce e vorba”. Așa a descoperit că are o formă malignă, nu benignă.

„El nu pune probleme dacă îl descoperi la timp și îl scoți. Vreau să îi mulțumesc medicului care m-a operat, Cristina Codruță, ea are o terapie. Stai mai mult la clinică și, în momentul operației, se duce analiza la biopsie, ca să nu mai rămână niciun picioruș acolo, ca să nu mai rămână boala în corp. Abia acum când vorbesc cu tine, pentru că nu am vorbit decât cu câteva persoane, îmi dau seama că a fost o perioadă destul de grea, încă mai am niște dureri după intervenție. La început, atunci când am o problemă, mă concentrez foarte mult pe soluții, pe ce este de făcut, unde mergem”, precizează Oana.

Oana Lis: „Dacă ai grijă de altcineva, poți să uiți de tine”

Deși are 44 de ani, Oana Lis nu a trecut până la această vârstă decât printr-o operație de apendicită. Recunoaște că acest episod a încercat-o din multe puncte de vedere, dar optimismul a fost colacul ei de salvare.

„Chiar a fost ziua mea de curând. Am îmbătrânit și uite că apar și problemele de sănătate. Ideea e că, dacă le luăm din pripă ele, pot să fi rezolvate. Din păcate, în România nu se face asta. Mulți oameni se plâng de bani, dar eu 90% dintre analize le-am făcut gratis. Sănătatea trebuie să fie importantă. Dacă ai grijă de altcineva, poți să uiți de tine. Eu lucrez cu mine și știu asta, știu să îmi ascult corpul”, adaugă ea.

„Am folosit protecție, dar de la 20 de ani. Atunci când mergeam cu mamaie la câmp nu exista ideea de protecție. Corpul ține minte, acum am învățat mai multe, m-am documentat”, susține Oana.

Oana Lis și lupta cu singurătatea

Boala a făcut-o să vadă cât de singură e și câte persoane are aproape de când soțul ei, Viorel Lis s-a îmbolnăvit. Admite că a avut momente de cădere, că a plâns, că și-ar fi dorit să aibă pe cineva care să o însoțească la medic.

„Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Poate că sunt puternică, pentru că mă ridic de fiecare dată și lupt. M-am uitat și la persoanele din familia mea, am impresia că nu le pasă de mine, dar ei consideră că dacă sunt puternică nu am nevoie de nimic. Uneori, am nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să fii alături de mine, să mergi cu mine la medic. Viorel stă acum acasă, iar în ziua în care am fost la clinică a trebuit să vin cu taxiul, pentru că nu puteam să conduc, că trecusem printr-o anestezie. Și oamenii puternici au nevoie de sprijin”, mai spune Oana Lis.

„Cred că e bine să nu stăm să ne victimizăm”

Vedeta are convingerea că optimismul te poate ajuta să depășești multe probleme dificile. „Cred foarte mult în puterea vibrației. Cred că e bine să nu stăm să ne victimizăm. A doua zi am condus, chiar dacă aveam dureri”, susține Oana Lis.

Foto: Facebook