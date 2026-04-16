O recunoști? Este una din cele mai cunoscute cântărețe, dar fanii o compară cu o culturistă, după ce trupul ei a suferit o transformare spectaculoasă: „Mușchii ei mă descurajează”

Una din cele mai iubite artiste din lume și-a uimit fanii cu noul ei look. Cântăreața a distribuit pe rețelele sociale câteva imagini în care apare complet transformată, arătând mai degrabă ca o culturistă decât ca cea care obișnuia să umple stadioane la concertele trupei sale.

Melanie C, look de culturistă la 52 de ani

Mel C, cunoscută drept Sporty Spice din legendara trupă Spice Girls, continuă să inspire la 52 de ani printr-o transformare fizică remarcabilă. Artista, care își promovează albumul „Sweat”, a stârnit o dezbatere intensă în mediul online despre cum ar trebui să arate o femeie puternică.

Într-un pictorial îndrăzneț pentru noul său album, Mel C a optat pentru un body roșu cu bleumarin, adânc decupat, completat de botine roșii cu toc și cercei rotunzi argintii. Imaginile, publicate pe pagina de Instagram a acesteia, evidențiază musculatura bine definită, care a fost comparată de fani cu cea a unui gladiator modern.

„Arată uimitor! Bravo, Mel!”, a scris un admirator entuziasmat.

Mel C nu doar că arată spectaculos, dar demonstrează că forma fizică este rezultatul unui efort susținut. Artista a participat recent la prima ei competiție de rezistență și forță, iar pregătirea intensă pentru acest eveniment se reflectă în abdomenul tonifiat și brațele lucrate. Într-o altă imagine, ea pozează pe o bicicletă de sală, purtând un top scurt kaki și colanți negri, încălțată cu tocuri înalte – un mix între eleganță și performanță.

Reacții: între admirație și controverse

Transformarea lui Melanie C nu a trecut neobservată. Deși mulți fani au lăudat dedicarea și efortul ei, alții au fost mai puțin încântați.

Criticile s-au concentrat pe faptul că artista ar fi „prea musculoasă” sau „masculină”. Comentarii precum „Bravo ei, dar nu mi se pare atrăgător” sau „Trece printr-o criză a vârstei mijlocii” arată că nu toată lumea a apreciat schimbarea lui Sporty Spice.

Totuși, un număr semnificativ de fani au apreciat curajul și autenticitatea lui Melanie C.

„Nu e nimic greșit să ai 52 de ani și să fii super în formă! Arăți grozav!”, a scris un utilizator pe rețelele de socializare.

„Odată era considerată cea mai puțin atrăgătoare dintre fete, dar acum a devenit una dintre cele mai impresionante”, a adăugat un alt admirator.

Sursă foto: Instagram, Profimedia

