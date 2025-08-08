O ispită de la Insula Iubirii a fost bătută în plină stradă de fostul iubit. Bărbatul este celebru pe Tik Tok

O altercație a avut loc în public între un celebru tiktoker și o fostă ispită de la Insula Iubirii. Cei doi au format un cuplu în trecut, însă bărbatul nu este la prima abatere, așa că avea ordin de restricție și o brățare de monitorizare. Imediat ce ordinul a expirat, cei doi s-au întâlnit pe plajă și au purtat o discuție, care apoi a degenerat într-un conflict care s-a lăsat cu agresiune fizică din partea ambilor. Iată despre ce este vorba.

Fosta ispită Dana Badea și Alin Borcan, celebrul tiktoker, bătaie în plină stradă

Dana Badea și Alin Borcan au devenit cunoscuți după ce ea a participat la Insula Iubirii ca ispită, iar el s-a făcut cunoscut pe tiktok, acolo unde avea o mulțime de urmăritori și petrecerea ore întregi pe live-uri, ba chiar a și fost arestat în timp ce se afla live pe TikTok.

Cei doi au format un cuplu timp de trei ani și împreună erau faimoși pe TikTok. Relația lor nu a fost lipsită de probleme, ci mai degrabă una extrem de controversată și presărată cu multe despărțiri, drame și probleme, inclusiv de infidelitate și agresivitate din partea bărbatului.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a depus în urmă cu câteva luni o plângere împotriva lui Alin, în urma căreia bărbatul s-a ales cu un ordin de restricție și o brățară de monitorizare. După ce ordinul a expirat, cei doi s-au întâlnit pe plajă, moment în care lucrurile au luat o întorsătură gravă.

Conform imaginilor, cei doi au avut o discuție aprinsă, iar la un moment dat, Dana îi dă o palmă fostului iubit, care reacționează rapid la fel de violent și o ia de păr, trântind-o la pământ. Scena a avut loc pe plajă, în miezul zilei, în văzul tuturor.

Alin Borcan avea ordin de restricție

Cei doi nu sunt străini de astfel de comportamente sau scene. Relația lor a fost plină de neînțelegeri, certuri, acuzații de infidelitate, amenințări și multe altele. Mai mult, Dana Badea a cerut în luna martie un ordin de restricție împotriva bărbatului, pe care l-a și obținut în justiție.

Legea a decis ca acesta trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de femeie și de locuința acesteia, interzicându-i totodată orice tip de contact, inclusiv telefonic.

Dana a vorbit în trecut despre relația toxică pe care a avut-o cu Alin, însă manipulările acestuia au făcut-o să se răzgândească în repetate rânduri. La momentul în care a cerut ordinul de restricție, fostă ispită spunea că a încheiat relația cu Alin și se simte o femeie liberă.

Fosta ispită nu vrea să depună plângere

La scurt timp după scandalul de pe litoral, Dana a vorbit despre faptul că fostul iubit a fost cel care a provocat-o și că nu vrea să depună o plângere împotriva lui, ținând cont de faptul că acesta are deja o sentință de închisoare cu suspendare.

„Nu vreau să îi fac rău mai ales că deja avem amândoi suspendare și la noi orice plângere ar fi fatală. Nu poți să faci chestiile astea. Nu știu cum să terminăm suspendarea asta pentru că îmi stă pe creier, pe suflet îmi stă. Era în mașină brățara de monitorizare”, a spus Dana, conform Cancan.

