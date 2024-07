Dana Badea, fostă ispită la Insula Iubirii, a fost arestată: „Cea mai traumatizantă experiență din viața mea”

Dana Badea, care a devenit cunoscută după ce a fost ispită la Insula Iubirii în sezoanele patru și cinci, a trecut printr-o experiență greu de suportat. Fosta dansatoare a devenit activă pe TikTok, la scurt timp după încheierea filmărilor pentru show-ul de televiziune. Acolo, tânăra și iubitul ei, Alin, realizau diferite provocări extreme, care le-au adus probleme cu poliția. Fosta ispită a povestit acum ce pedeapsă a primit pentru faptele sale, dar și cât de greu i-a fost în spatele gratiilor.

Dana Badea, fostă ispită la Insula Iubirii, condamnată la 10 luni de închisoare cu suspedare

După ce a fost ispită în sezoanele patru și cinci ale emisiunii Insula Iubirii de pe Antena 1, Dana Badea a decis să devină mai vizibilă în mediul online. Astfel, împreună cu iubitul ei, Alin, au început să realizeze diferite provocări pe TikTok. Doar că aceste clipuri nu au făcut-o mai vizibilă doar în mediul online, ci și în fața oamenilor legii. Tânăra și partenerul ei au fost acuzați de deranjarea liniștii și a ordinii publice și au fost condamnați la închisoare cu suspendare, dar și la muncă în folosul comunității.

Nu doar că nu mai au voie să posteze pe TikTok, dar cei doi au primit și o pedeapsă dură: 10 luni și 20 de zile cu suspendare, doi ani cu încercare și 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Citește și: Cum arăta Diandra Doris Moga, ispita de la Insula Iubirii, înainte de intervenţiile estetice. Era roşcată cu părul scurt

Citește și: Lista completă a interdicțiilor impuse de Daiana lui Rareș la Insula Iubirii: „Exagerează enorm”

„S-a terminat cu acel proces, ne-am judecat! Ne-au dat 10 luni și 20 de zile cu suspendare, 2 ani cu încercare și 120 de zile de muncă în folosul comunității. Eu mă bucur din suflet că ne-a dat cu suspendare, ce e mai nasol e că ne-au dat doi ani cu încercare, ceea ce e mult, iar în afară de asta avem și 120 de zile, nu de ore, în folosul comunității, ceea ce e enorm, adică vorbim de 4 luni de muncă în folosul comunității”, a mărturisit Dana Badea, potrivit Spynews.

Fosta ispită, în arest preventiv pentru 24 de ore

Înainte de a-și afla verdictul, Dana Badea a fost arestată preventiv pentru 24 de ore și spune că această experiență a fost cea mai traumatizantă din viața ei.

„Alin a zis că nu e o faptă atât de gravă, încât să mergem la pușcărie, dar mie mi-a fost teamă deoarece eu am fost o zi pe arest și pentru mine a fost un coșmar. Când am mers să ne judece și să ne zică dacă ne lasă în control judiciar sau în arest preventiv, eu am făcut atac de panică. Eu nu mai făcusem atac de panică în viața mea, eu nu am știut ce e ăla, a fost traumatizant pentru mine”, a povestit fosta ispită de la Insula Iubirii.

Citește și: Marcel Andrei, ispita de la „Insula Iubirii”, a lucrat cinci ani în armată. Cum arăta înainte, fără barbă și fără tatuaje

Citește și: Fosta soție a lui Cornel Luchian de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri halucinante din timpul căsniciei. „Ei erau amanți și a mai avut altele!”

Tânăra s-a temut că va fi arestată și va fi nevoită să petreacă mai mult timp în închisoare.

„Eu aveam asta în suflet, că voi ajunge din nou acolo în arest! Am stat în arest preventiv 24 de ore. Cea mai traumatizantă experiență din viața mea. Nu am crezut niciodată că voi ajunge acolo, am simțit pe pielea mea cea mai mare frică posibilă. Când intri acolo în cămăruța aia de 2 pe 2, cu încă patru fete, cu o toaletă mică care nu avea nici măcar ușă, era toaletă turcească. Sus era dușul, iar jos îți făceai treburile. Nici măcar ușă nu avea. Când s-a închis ușa aia de fier și am știut că de acolo nu mă mai scoate nimeni, că dacă vreau să ies eu nu am cum să mai ies, a fost îngrozitor. Nici măcar un câine nu l-aș trata așa, dar un om”, a mai spus Dana Badea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dana Badea, fostă ispită la Insula Iubirii

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News