Recent, în mediul online, Misha (29 de ani) a dezvăluit că a suferit o intervenție medicală necesară, interveție pentru care de câțiva ani își face curaj.

Alături de artistă a fost fiica ei, Maya, în vârstă de 6 ani. Maya este fiica solistei din fostul ei mariaj cu artistul Connect-R (37 de ani).

Fosta pereche s-a căsătorit în toamna anului 2014. Ulterior, în luna august a anului 2019, Misha și Connect-R au confirmat că s-au separat.

Artiștii au rămas însă în relații foarte bune, pe primul loc fiind, atât pentru unul, cât și pentru celălalt, creșterea fiicei lor.

„Suntem în relații foarte ok. În momentul în care stai atâția ani cu o persoană și construiești o familie, sentimentele nu au cum să dispară de pe o zi pe alta, asta e clar”, declara Misha în trecut, potrivit Libertatea.

Misha, intervenție medicală necesară: „Am fost terorizată de frică”

De curând, Misha a suferit o intervenție medicală de scoatere a două alunițe. „Doctorița îmi spune ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac, pentru că astăzi mi-am scos două alunițe. Sunt foarte bine.

Nu am simțit [nimic] pentru că are cea mai ușoară mână ever. Maya a fost alături de mine, m-a susținut”, a spus Misha în mediul online.

„Sunt mega-încântată, pentru că, deși îmi era super frică, doamna doctor are o mână atât de ușoară, încât nici măcar când a făcut injecția cu anestezie nu am simțit nimic.

Am fost terorizată de frică și vreau să o laud și să-i mulțumesc. Alunițele erau destul de măricele. Mă țin de câțiva ani să-mi fac curaj să le scot”, a mai spus.

Foto: Instagram

