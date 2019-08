Acum, totul pare că decurge bine cu această a doua sarcină, cu toate că bruneta nu vrea să anunțe din nou marea veste, probabil din teamă.

Cu toate acestea, fanii ei au remarcat deja pe rețelele de socializare că Mirelei i-a crescut puțin burtica, iar ea se fotografiază în ultima perioadă numai cu spatele.

Mirela de la Insula Iubirii e însărcinată din nou cu soțul ei, Florin Tecar, după ce anul acesta a pierdut o sarcină

Cu toate că relația dintre Mirela de la Insula Iubirii și actualul ei soț, Florin Tecar, a fost marcată de critici venite din partea celor care o urmăresc pe brunetă pe rețelele de socializare, cei doi par foarte fericiți și, mai mult decât atât, se pare că ei se știau de mai multă vreme, nu s-au cunoscut acum, după emisiune.

Conform okmagazine.ro, Mirela și Florin se știu, de fapt, de 15 ani. „Noi ne cunoaştem de foarte mulţi ani, de aproximativ 15 ani. Suntem şi vecini şi aproape toate episoadele (n.r. din Insula Iubirii, emisiunea care a făcut-o celebră pe Mirela) le-am văzut împreună. Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni şi s-a întâmplat până la urmă. Am ieşit mai mult timp împreună. Suntem împreună de aproximativ trei luni. M-a cucerit prin simplitate, prin felul lui de a fi, prin respectul pe care mi-l acordă. Cred că la el am găsit ce căutam de ani de zile. Bărbatul acela pe care îl căutam eu. Să fie respectuos, să fie grijuliu, să mă iubească, să nu aibă alte interese. Este tot timpul alături de mine, mă sprijină. Chiar şi pe parcursul emisiunii a fost alături de mine. Am urmărit emisiunea în braţele lui. Este perfect, este bărbatul care mă atrage”, declara Mirela la începutul lui 2019.

Cine este Mirela Banias Tecar

Mirela Banias a devenit celebră după participarea la emisiunea Insula Iubirii, alături de fostul ei iubit, Ionuț Gojman.

Bruneta a mărturisit în emisiune că a făcut 4 ani de închisoare.

După ce s-a despărțit de Ionuț, ca urmare a participării lor la emisiunea de la Antena 1, Mirela și-a găsit fericirea în brațele lui Florin Tecar.

Mulți au spus despre ea că a început o relație cu Florin pentru bani, însă aceștia demonstrează că se iubesc și nu țin cont de părerile celor din jur. Florin Tecar a mai fost căsătorit în trecut și are doi copii din acea căsnicie.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro