Mila Kunis, confundată cu Meghan Fox. Reacția amuzantă a actriței. Video

Mila Kunis este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood, astfel că nu este de mirare când fanii se adună în jurul ei pentru a le da autografe. Doar că, un anumit fan a confundat-o pe frumoasa actriță cu Megan Fox.

Soția lui Ashton Kutcher a avut o reacție amuzantă atunci când fanul i-a întins un poster cu Megan Fox pentru a-l semna, filmarea ajungând virală pe internet.

Mila Kunis, confundată cu Megan Fox

În momentul în care a văzut cine se afla pe poster, Mila Kunis a avut o reacție foarte amuzantă.

„O iubesc! Aceasta este Megan Fox, prietene”, îi spune actrița fanului.

„Este fantastică și faptul că ai crezut că eu sunt ea… dar îmi place că ai crezut că sunt ea”, spune Mila Kunis zâmbind, refuzând să îi dea autograf fanului care venise cu posterul greșit.

Actrița, care tocmai ieșise din platourile emisiunii „Jimmy Kimmel Live”, a purtat o mască în timp ce a dat autografe și a vorbit cu admiratorii adunați în jurul studioului din New York.

De asemenea, Kunis a făcut și un selfie înainte de a pleca.

Sarah Hayland, confundată pe covorul roșu cu soția lui Ashton Kutcher

Nu este pentru prima dată când Mila Kunis este „victima” confuziilor. În septembrie 2021, Sarah Hayland a conf confundată cu actrița din „Luckiest Girl Alive” în timp ce se afla pe covorul roșu al Globurilor de Aur.

„Se mai întâmplă. Vreau să spun, am întâlnit-o acum 10 ani. Eram foarte entuziasmată să o întâlnesc. Eram un mare fan și toată lumea mi-a spus mereu că semăn cu ea. Dar prima dată când am întâlnit-o, ea mi-a spus: „Sunt confundată cu tine tot timpul și îmi place asta, o iau ca un compliemnt deoarece ești mai tânără ca mine”. Așadar, iau lucrurile așa cum sunt”, a povestit Sarah Hayland în show-ul lui Kelly Clarkson în urmă cu ceva timp, potrivit ET Online.

„Atunci am întrebat-o: data viitoare cînd sunt confundată cu tine pot să pretind că sunt tu? Iar ea mi-a dat permisiunea, iar o lună mai târziu erau Globurile de Aur când ea a fost nominalizată pentru „Black Swan”, a continuat actrița din „Modern Family”.

Atunci, fanii au început să strige către ea, care defila pe covorul roșu.

„Toți strigau la mine. Credeau că sunt ea, iar eu mă gândeam – oamenii ăștia vor să vorbim. Oh, voi credeți că sunt Mila, lăsați”, a povestit Sarah Hayland amuzată.

