Ashton Kutcher (43 de ani) și Mila Kunis (37 de ani) au făcut recent câteva declarații controversate referitoare la modul în care își îngrijesc copiii. Cei doi sunt căsătoriți din 2014 și au împreună doi copii – Wyatt, o fetiță de 7 ani și Dmitri, un băiețel în vârstă de 4 ani.

Mila Kunis a dezvăluit presei internașionale că nu își spală copiii zilnic, ci doar atunci când se vede clar că s-au murdărit. Actrița spune că la fel procedau cu ea în copilărie și părinții ei, din cauza lipsurilor, mai exact pentru că nu aveau apă caldă la discreție.

„Nu aveam apă fierbinte, așa că oricum nu am făcut mult duș. La rândul meu, când am ajuns să am copii, nu i-am spălat în fiecare zi. Nu am fost niciodată părintele care să-şi spele nou-născuţii”, a spus Mila Kunis, potrivit Insider.

Ashton Kutcher a dat și el explicații suplimentare cu privire la acest subiect.

„Acum, uite cum e: dacă vedeți murdăria pe ei, spălați-i. Altfel, nu are rost”, a adăugat Ashton Kutcher.

În plus, Ashton și Mila au recunoscut că nici ei nuobișnuiesc să facă baie zilnic și atunci când se spală nu folosesc foarte mult săpun.

“Nu folosesc zilnic săpun pentru a-mi curăța pielea. Dar spăl doar locurile esențiale”, a mai spus actrița.

Ashton Kutcher, acuzat că a înșelat-o pe Mila Kunis

În urmă cu patru ani, în presa de scandal apăruseră zvonuri cum că Mila Kunis ar fi fost înșelată de soțul ei, după ce a fost surprins de paparazzi urcând la bordul unui avion provat alături de o femeie. La momentul respectiv, actorul a clarificat situația spunând că “bruneta misterioasă” era, de fapt, verișoara lui, nicidecum o amantă.

Foto – Facebook