cântăreței Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, de la repetițiile oficiale. Artistul este de părere că show-ul pe care l-a pregătit nu i se potrivește.

Eurovision Song Contest 2021 debutează marți, 18 mai, cu prima semifinală, cea în care va cânta și Roxen, reprezentanta României. Cântăreața va fi al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam. Piesa pe care o va interpreta se numește „Amnesia”.

„Ne simţim mult mai confortabil pe scenă şi deja se simte asta. Repetiţia de astăzi ne-a dat o energie incredibilă, pe care sper să o simțiți și voi pe 18 mai. Ştiu că mulţi au avut emoţii după prima repetiţie, dar noi mergem cu încredere către prima semifinală!”, a spus Roxen după cele două repetiții oficiale susținute pe scena Rotterdam Ahoy.

Mihai Trăistariu despre Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021: „Se chinuie să cânte”

Mihai Trăistariu, artistul care s-a clasat pe locul 4 la Eurovision 2006, se teme că Roxen, deși are o voce bună, este dezavantajată de coregrafie și nu va reuși să cânte excelent în timp ce dansează.

„Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp. Am trăit povești din astea la Te cunosc de undeva. Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte”, a fost de părere artistul, potrivit Fanatik.



Reacția artistului după ce Roxen a fost aleasă să reprezinte România la Eurovision

Mihai Trăistariu a avut o reacție dură după ce s-a aflat că Roxen este reprezentanta României la Eurovision. Artistul a condamnat atunci TVR pentru alegerea făcută, susținând că aceasta nu este pregătită pentru un asemenea concurs.

„E mare risc să trimiți un copil nepregătit, necopt, care nu are concerte la activ, nu are experiență. Că a avut trei concerte, că a avut un hit la radio. Nu are experință. Ea nu știe ce e cu ea. Întodeauna am țipat și am urlat în gura mare, trimiteți oameni pregătiți la Eurovision, nu copii la plesneală. Este un test ce face televiziunea acum. Tu faci probe pe o fată lansată acum trei luni. Are trei luni și o piesă. Nu știe ce înseamnă o competiție”, declara Mihai Trăistariu în 2020.

Cine este Roxen

Roxen vine din Cluj și cântă de la vârsta de 7 ani. Single-ul ei de debut, „Ce-ţi cântă dragostea“, a fost lansat în 2019 și a ajuns pe locul 32 în topurile muzicale.

Aceasta s-a făcut remarcată în industria muzicală în urma unui colaborări cu producătorul Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me“, care a ajuns rapid în topurile din țară și din străinătate.

„În copilărie, am participat la diverse concursuri si festivaluri, insă întotdeauna mi-am dorit să fac muzică la cel mai înalt nivel și visam să cânt pe scene mari și să mă adresez publicului. Acum, sunt emoționată și provocată în același timp, deoarece simt că încep să ies deja din zona mea de confort. Dar asta îmi place, mereu m-am simțit atrasă de lucrurile noi, de provocările care au venit în viața mea.

Mă bucur și sunt recunoscătoare pentru această oportunitate. În acest moment, toată energia și atenția îmi merg către Eurovision, pentru care îmi doresc să mă pregătesc cât pot de bine”, a declarat Roxen, după ce a aflat că va reprezenta România la Eurovision.

