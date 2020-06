Care este motivul halucinant pentru care Roxen a fost bătuta de iubit

Acum au ieșit la iveală noi detalii despre situația dramatică prin care a atrecut artista. Potrivit unor surse din mediul judiciar, scandalul dintre cei doi s-ar fi derulat pe data de 8 iunie, în jurul orei 04.30 dimineața, relatează cancan, și totul ar fi pornit de la gelozia partenerului său: ”S-a trezit în jurul orei 4.30 și a devenit violent din cauza faptului că a văzut-o cum butona telefonul” – au spus surse din anturajul artistei.

Iubitul artistei s-a năpustit asupra acesteia lovind-o în mod repetat cu pumnii și palmele peste față, dar și peste spate și torace. Mai mult, acesta ar fi lovit-o pe artistă cu o coadă de mătură peste genunchi, – conform sursei citate.

Scandalul din apartamentul în care locuia artista a fost sesizat de mai mulți vecini, care ar fi declarat autorităților că în jurul orei 04.50 ar fi auzit strigătele de disperare ale cântăreței.

Citește și – Alina Pușcaș, dezvăluiri din spitalul mobil unde este internată cu coronavirus

„Am avut ghinionul să trec prin aceasta experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Înțeleg foarte bine care este situația la nivel global, dar și la nivel național, cu privire la problema violenței domestice. Am fost abuzată emotional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problema care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare. În cazul meu, la mijloc erau mai mulți factori, cariera mea și o frică inexistentă pe care o crea el, dar în alte situații problema e mult mai gravă și sunt copii la mijloc sau alte aspecte extrem de importante și fragile. Cred că este important ca astfel de lucruri să fie spuse, ca orice femeie să aibă curajul să se protejeze și să lupte pentru a avea o viață normală”, – a declarat Roxen la scurt timp după depunerea plângerii.

Citește și Artista Annes și-a anulat nunta pe ultima sută de metri

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro