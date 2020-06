Alina Pușcaș, dezvăluiri din spitalul mobil unde este internată cu coronavirus

Alina Pușcaș, prezentatoarea show-ului ”Te cunosc de undeva”, a făcut dezvăluiri despre momentele prin care trece: „M-am trezit ceva mai devreme pentru că am simțit o vânzoleală mai serioasă în jur, cumva atipică față de zilele trecute, și, se pare că nu a fost degeaba, ci pentru că au apărut destul de multe noi cazuri, dintr-odată. Îmi pare rău să aud asta și, cumva, îmi anulează bucuria că aseară am primit primul test negativ”, – a dezvăluit Alina, într-un InstaStory.

„Se pare că, o dată pe săptămână, cel mai important om de aici, cel care conduce această unitate, le face o bucurie și comandă pizza pentru toată lumea. Mi se pare incredibil. Mi se pare foarte frumos acest gest. De aici, din interior, voi da niște telefoane și voi încerca să fac cumva să-i bucur și eu pe ei.

Sunt niște oameni care merită toată atenția mea și a noastră, a celor care suntem aici internați, pentru că ei stau o săptămână, complet, aici. O săptămână nu se întâlnesc cu familia deloc. După care vin alții și stau o săptămână și dorm tot aici.

”M-au întrebat cum am ajuns să fac testul dacă nu aveam niciun simptom. După ce am văzut că unii colegi au ieșit pozitiv, am făcut testul din solidaritate. A ieșit pozitiv, din păcate. Dar acum sunt inspre perioada de vindecare. Eu sunt aici internată asimptomatic fiind pentru că așa prevede legea. Iar eu nu-mi doresc sub nicio formă să am parte de un dosar penal”, – a încheiat Alina Pușcaș.

