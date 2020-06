Roxen a făcut plângere la poliție împotriva iubitului său

Roxen, cântăreața care trebuia să reprezinte România în 2020 la Eurovision, a făcut plângere la poliție împotriva iubitului său.

Se pare că artista artista s-ar fi plâns de compotamentul violent al acestuia și, astfel, s-a ajuns la emiterea unui ordin judecătoresc introdus de Parchet.

În urma acestui ordin, fostul iubit al lui Roxen este obligat să păstreze o distanţă de minimum 500 de metri faţă de reclamantă, faţă de reşedinţa reclamantei din Bucureşti, precum şi faţă de locul de muncă al reclamantei, din Bucureşti, conform protv.ro.

„Am avut ghinionul să trec prin aceasta experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Înțeleg foarte bine care este situația la nivel global, dar și la nivel național, cu privire la problema violenței domestice. Am fost abuzată emotional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problema care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare. În cazul meu, la mijloc erau mai mulți factori, cariera mea și o frică inexistentă pe care o crea el, dar în alte situații problema e mult mai gravă și sunt copii la mijloc sau alte aspecte extrem de importante și fragile. Cred că este important ca astfel de lucruri să fie spuse, ca orice femeie să aibă curajul să se protejeze și să lupte pentru a avea o viață normală”, a spus artista la scurt timp după depunerea plângerii.

