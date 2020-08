Mihai Albu, plângere penală pe numele Iuliei Albu

Mihai Albu și Iulia Albu sunt divorțați de 8 ani și nici acum nu au reușit să ajungă la o cale de mijloc. Cei doi se acuză și-și aruncă cuvinte grele în mediul online în continuare. Designerul a încercat pe toate părțile să petreacă mai mult timp cu fiica sa, Mikaela, în vârstă de 10 ani, însă dacă pe cale amiabilă nu s-a putut, acesta s-a văzut nevoit să apeleze la instanță pentru a i se face dreptate: „Am făcut o plângere penală. În mod repetat a nesocotit o hotărâre judecătorească şi acum se face o anchetă. Şi se va lăsa cu amenzi. E o atitudine pe care dintotdeauna a arătat-o. Nu e ceva nou pentru mine. Nu mă interesează raportul meu vizavi de ea, ci de fetiţă. Copilul are dreptul superior să aibă relatii cu ambii părinţi”, – a spus Mihai Albu la Antena Stars.

Mihai Albu, în urmă cu 2 luni, a fost nevoit să apeleze la Poliție pentru a-și vedea fetița: „Pentru corecta informare și din cauza faptului că la descinderea cu Poliția au fost mulți martori și mai mult ca sigur vor apărea reacții, am ales să fac urmatoarele precizări. Nu mi-aș fi dorit să ajung în situația în care sunt obligat să recurg la organele penale competente prin formularea unei plângeri penale împotriva mamei fiicei mele pentru nerespectarea repetată a Hotărârii Judecătorești privind programul meu de vizită cu Mikaela.

Avocata mea are in lucru această plângere penală și sper ca măcar în ultimul ceas mama Mikaelei să realizeze că prima persoană care are de suferit prin această atitudine este chiar fiica noastră. O Hotărâre Judecatorească trebuie respectată și nu in ultimul rând, interesul superior al minorului”, – a scris Mihai Albu, la momentul respectiv, pe contul de socializare.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Sursă foto: Arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro