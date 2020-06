Mihai Albu, acuzat că nu a plătit pensia alimentară. Cum se apără designerul

După ce Mihai Albu a fost nevoit să apeleze la Poliție pentru a-și vedea fiica, Iulia Albu se apără și susține că fostul său soț nu-și îndeplinește atribuțiile de tată și nu i-a plătit pensia alimentară micuței. Mihai Albu, însă, dezminte acuzațiile care i se aduc: „Sunt la zi cu pensia alimentară. Și eu am greutăți, probleme financiare, ca toți oamenii de altfel. Toată lumea se confruntă cu probleme financiare, desigur, mai ales în această perioadă. Însă am plătit mereu pensia alimentară.

Nu are vreo importanță, însă această pensie alimentară vine pe lângă toate cele necesare Mikaelei, cum ar fi rechizite, biciclete, excursii, dar și alte necesități pe care orice părinte trebuie să le asigure copiilor, indiferent că părinții sunt sau nu mai sunt împreună.

Să mă dea în judecată dacă are dovezi că nu am plătit. Am văzut că foarte mulți părinți din familii destrămate trăiesc exact ceea ce trăiesc eu acum și empatizează cu situația mea, chiar și persoane publice care s-au lovit de această situație. Însă dacă mama ar fi mai tolerantă și ar vorbi cu copilul, să-i explice că e în siguranță cu tatăl, poate nu ne-am fi lovit de această situație. Cine a fost de bună credință și-a lăsat copilul să-și vadă părintele”, a declarat Mihai Albu, pentru cancan.ro.

Sursă foto: Facebook, Instagram

