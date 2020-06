Mihai Albu a mers cu Poliția acasă la Iulia Albu pentru a-și vizita fiica

Mihai Albu susține într-o postare pe contul său de Facebook că a fost nevoit să apeleze la un avocat și la Poliție pentru a-și vedea fiica: „Pentru corecta informare și din cauza faptului că la descinderea cu Poliția au fost mulți martori și mai mult ca sigur vor apărea reacții, am ales să fac urmatoarele precizări.

Nu mi-aș fi dorit să ajung în situația în care sunt obligat să recurg la organele penale competente prin formularea unei plângeri penale împotriva mamei fiicei mele pentru nerespectarea repetată a Hotărârii Judecătorești privind programul meu de vizită cu Mikaela.

Avocata mea are in lucru această plângere penală și sper ca măcar în ultimul ceas mama Mikaelei să realizeze că prima persoană care are de suferit prin această atitudine este chiar fiica noastră. O Hotărâre Judecatorească trebuie respectată și nu in ultimul rând, interesul superior al minorului”, – a scris Mihai Albu pe contul de socializare.

Iulia Albu, pe de altă parte, a declarat în repetate rânduri că nu i-a interzis niciodată fostului soț să își vadă fetița. Legat de incidentul în cauză, fashion editorul susține că nu era acasă la momentul respectiv.

Sursă foto: Facebook, Instagram

