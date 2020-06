Delia face dezvăluiri despre relația cu soțul său. Cum au făcut față izolării la domiciliu

Delia a vorbit despre relația sa cu Răzvan prin prisma perioadei de izolare la domiciliu impusă de coronavirus, perioadă care bine știm a fost o reală încercare pentru multe cupluri: „Am avut o perioadă de liniște, în care am făcut ce am vrut, m-am odihnit, m-am relaxat, am făcut sport, m-am uitat la filme, documentare, am petrecut timp cu familia, am ieșit la alergat în parc, am ținut legătura cu fanii online. (…)

Totul a fost foarte bine, ne-am uitat la filme, am petrecut timp împreună, ne-am văzut cu Oana, sora mea, și Răzvan, cu copiii, cu prietenii apropiați. Având în vedere că, în rest, suntem super activi și nu reușim să petrecem timp împreună, acum a fost bine și am recuperat.

Nu am avut cum să ne plictisim! Suntem… naturali. Facem ce simțim, când simțim, spontan. Oricum, în general, nu ne prea certăm.” – a declarat Delia pentru Libertatea.

Citește și – În sfârșit! Andreea și Cabral au arătat tuturor chipul micuței Namiko

Sursă foto: Instagram, Libertatea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro