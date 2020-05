Iulia Albu, mesaj dur la adresa fostului soț, Mihai Albu: „Nu faci decât să te îngropi singur”

După ce Mihai Albu a transmis că nu-și poate vedea fetița, pe Mikaela, din cauza fostei soții, Iulia Albu, care nu ar fi de acord din cauza riscului de infectare cu coronavirus, în mediul online s-a declanșat un adevărat război între cei doi. Până la urmă, designerul de încălțăminte a reușit să petreacă puțin timp cu fiica sa, în fața blocului, și a povestit cum a fost întâlnirea dintre cei doi, dar, totodată i-a cerut Iuliei să-i permită să vorbească la telefon cu fiica sa: „Astăzi, în a șaizecișitreia zi am reușit să petrec cu Mika o ora și jumătate în fața blocului ei. Mă bucur că intervenția mea publică a sensibilizat-o pe mama ei și mi-a permis acest lucru. Sper ca de acum înainte să reintre programul nostru în normal! Bineînțeles că va avea reacții de discreditare a mea în media (cum ca am vrut publicitate, că e pensia alimentară mică, că am prea mulți angajați și nu i-am dat afară, că de fapt mi-ar fi permis să stau cu fata in fața blocului oricând aș fi vrut etc).

Nimic nu contează atâta timp cât am văzut-o pe Mika și că trăiesc cu speranța că vom avea parte de acum înainte de programul stabilit de Instanță. Aș mai ruga-o pe mama Mikăi să îi deblocheze numărul meu de telefon pentru ca eu să o pot suna oricând consider si ea la fel, oricând simte că vrea să vorbească cu tatăl ei! Happy me!”, – a scris Mihai Albu pe Facebook.

Iulia Albu nu a lăsat garda jos și l-a acuzat pe Mihai Albu că tot ceea ce a făcut a făcut doar pentru publicitate: ”A fi persoana publica este un privilegiu. Implica munca constanta, abilitatea de a gestiona diplomatic situatii de criza, curaj si asumare si, nu in ultimul rand, voce. Voi lupta ca o leoaica pentru drepturile copilului meu si nu voi permite nimanui sa o foloseasca drept unealta pentru a face rau sau a aparea in presa. Si aceasta nu Este o amenintare. Este o promisiune.

Copilul meu nu are de ce sa fie tarat in circul mediatic iscat de un personaj dornic de publicitate. Copilul meu nu Este o jucarie menita sa satisfaca orgoliul bolnav al unor persoane absorbite doar de propriu ego. Nu Mai incerca sa gasesti validare pe Facebook. Nimeni nu te Mai crede. Nu faci decat sa te ingropi singur. Si te asigur ca acel loc va fi rece si vei fi singur.”, – a scris Iulia Albu pe Instagram.

Sursă foto: Instagram, Facebook

