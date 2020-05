Iulia Albu, replică dură pentru fostul soț, Mihai Albu: „Efectiv ne rugăm de el să își viziteze copilul”

Mihai Albu a descris pe pagina sa de socializare în urmă cu ceva timp situația cu care se confruntă ca tată: “Azi (n.r.- sâmbătă) se împlinesc 62 de zile de când nu mi-am văzut copilul. Motivul ar fi că este pandemie și că nu trebuie expus copilul inutil. Am reușit cu greu să vorbesc de vreo patru ori cu ea la telefon și mi-a reproșat că i-a spus mama ei că m-aș fi dus la serviciu în perioada aceasta și ca aș fi fost prea expus la virus. Eu, într-adevăr, am fost la atelier aproape zilnic, dar cu absolut toate măsurile de protecție, mai ales că am o mamă de 92 ani acasă și trebuie să o protejez. Mai este cineva în această situație, știe cineva ce ar fi de făcut? Este normal?”, a fost mesajul lui Mihai Albu.

Acum, Iulia Albu a răspuns unui internaut care a acuzat-o de această situație, și replica sa a fost destul de dură: “Nu mai lua ca adevăr absolut elucubrațiile unui ipocrit. Efectiv ne rugăm de el să își viziteze copilul, iar el refuză, spunând că ne batem joc de el și că el nu are timp. El ar vrea să o vadă doar la el acasă, unde stă câte 8 ore pe tabletă și practic nu îl deranjează. În această perioadă o poate vedea strict în fața blocului, unde se pot juca și 3 ore, dar na, asta presupune un efort pentru el, din câte înțeleg”, – a transmis Iulia Albu

Între timp și Mihai Albu a lămurit situația: “Iulia m-a sunat astăzi să vin să o văd pe Mikaela, poate că a fost impresionată de mesajul meu disperat de pe Facebook. Sunt un tată care își iubește enorm copilul. Am stat o oră și jumătate cu ea, în fața blocului Iuliei, am avut mască de protecție, ne-am simțit tare bine amândoi. I-am dus bombonele și biscuiței. Aș fi vrut să o văd mai des, măcar video, pe internet, să-mi alin dorul, să o încurajez să treacă peste această perioadă de izolare. Mi-a prins bine întâlnirea, zâmbesc din nou!”, – a spus Mihai Albu pentru Click!.

Sursă foto: Instagram

