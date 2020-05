Elena Ionescu, mesaj dur la adresa lui Ruby: „I-aș da o lecție. I-aș stinge puțin lumina”

Elena Ionescu a făcut niște declarații neașteptate despre colega sa din emisiune și, iată, noi detalii ies la iveală din spatele camerelor de filmat: “Ruby a fost o persoană care, din păcate, mi-a lăsat așa, un gust amar, pentru că eu înțeleg întotdeauna, și mai ales jocul acesta l-am înțeles până în momentul de față că este o strategie și că ne dorim cu toții să rămânem până la final sau să trecem peste anumite lucruri ca să ajungem la final, dar nu mă așteptam niciodată să îmi aud niște vorbe urâte, pe care nu le știam. Nu știu dacă a fost o minciună la mijloc, nu știu prin ce formă au fost ele spuse, dar m-a deranjat să văd că un om are atâta răutate gratuită”, – a comentat Elena Ionescu.

”Nu i-aș da o macetă, i-aș da o lecție. I-aș stinge puțin lumina, cu toate că nu am nimic personal cu ea, dimpotrivă, pentru că nu am avut nimic de împărțit cu fata aia, nici măcar un prieten, un băiat, o piesă, nimic. Noi două nu am avut nici un fel de contact înainte de această emisiune la modul să ne cunoaștem viețile, să ne întâlnim, să vorbim despre ceva anume în viața personală!

Și… atunci, când vezi un om care caută niște răutăți, și care inventează, și care face niște scenarii la adresa ta fără a putea fi pusă măcar în situația de a răspunde cu Da sau Nu, dacă au existat niște discuții sau niște acțiuni, mi se pare clar că este vorba despre o răutate. Asta este singura mea dezamăgire vizavi de această fată”, – a mai declarat Elena Ionescu despre Ruby, conform wowbiz.ro.

