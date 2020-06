Daria Radianova, prima declarație oficială despre relația cu Alex Bodi și despre Bianca Drăgușanu: „Îmi pare rău pentru ea!”

În urmă cu câteva săptămâni, presa vuia că Alex Bodi și Daria Radianova au o relație, ba chiar existau confirmări ale rusoaicei pe conturile de socializare, însă povestea de dragoste pare că a fost doar un foc de paie, iar omul de afaceri s-a întors în brațele fostei soții, căreia i-a făcut și un cadou neașteptat și extrem de costisitor.

Daria Radianova a făcut primele declarații oficiale despre relația pe care a avut-o cu Alex Bodi, totodată, atacând-o subtil și pe Bianca Drăgușanu: ”Acest lucru este deja dezgustător! Nu mi-a dat pace de patru luni, spunea că mă iubește și nu poate trăi fără mine și că împăcarea lui cu Bianca era necesară pentru a rezolva unele dintre problemele sale, pe care ea le-ar putea rezolva singură. Apoi, după rezolvarea acestor probleme a venit din nou la mine! Mi-a spus că vrea doi copii de la mine, a invitat preotul acasă, m-a prezentat familiei, prietenilor, apoi și eu l-am prezentat părinților mei.

Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine! Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie.

Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, – a declarat Daria Radionova pentru Spynews.

Bianca Drăgușanu, la rândul său, nu vrea să lase garda jos, dar nici nu neagă o eventuală împăcare cu fostul său soț: „Nu știu dacă ne împăcăm. Suntem prieteni, încerc să-l înțeleg, să îi înțeleg acțiunile astea fără sens, face ce face, tot la mine se întoarce. Ma întreabă lumea dacă mai pot. Nu spun nici că da nici că nu, las viața să mă surprindă, îl las pe el să facă ce trebuie. Nu vreau să mă mai explic. Tot ce s-a întâmplat până acum a fost previzibil”, – a declarat Bianca Drăgușanu.

Alex Bodi, se pare, își asumă infidelitățile, dar susține că Bianca Drăgușanu este femeia vieții lui, lăsând să se înțeleagă că relația cu Daria Radianova a fost doar un gest pripit: ”Este strict decizia mea. Eu nu mi-am asumat alte relații, poate au fost niște lucruri pripite. Singura femeie cu care mi-am asumat relația și iubirea a fost Bianca. Am făcut multe greșeli, însă în toata nebunia asta e ceva sigur (…) Au fost niște săgeți de-ale mele, jocul nostru de orgolii. Dacă nu o iubeam nu veneam acasă. Nu ne-am vorbit trei săptămâni”.

Sursă foto: Instagram

