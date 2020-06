Emily Burghelea, asistenta de la Acces Direct, dezvăluiri neașteptate despre emisiune după ce și-a dat demisia

Emily Burghelea a izbucnit în lacrimi la finalul ediției de ieri, în direct, și a mărturisit că nu mai poate să ascundă realitatea, și anume faptul că Viorel o agresează pe Veronica, fiind vorba de protagoniștii emisiunii Acces Direct din ultimele luni de zile: “Mirela, tu știi că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă? Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot… Chiar nu pot, Mirela, pentru că știu cum e cu chestia. Îmi este foarte milă de ea, vreau să o iau la mine acasă, să stea la mine” – a spus asistenta TV, în timp ce Mirela Vaida a încercat să o calmeze și să depășească cât mai repede momentul.

Emily Burghelea a explicat că nu mai poate fi părtașă la ceea ce se întâmplă în platou, susținând, totodată, că emisiunea este regizată. Aceasta a transmis mesajul său printr-un live făcut pe Instagram: “Veronica mi-a zis clar, cu subiect și predicat, că este agresată de Viorel. Mi-a arătat urmele, am încercat să semnalez chestia asta, toată lumea s-a făcut că plouă. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce! Ei spun că nu ar fi așa, dar nu ai cum să ai ochiul vânăt și să ai ditamai vânătaia pe mână fără să te fi bătut cineva”.

Emily Burghelea a scris ulterior un mesaj pe conturile de socializare în care-și anunță demisia: “Ultima poza facuta in acest studio! Demisionez! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum! Chiar daca voi fi data in judecata. Imi pare rau dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis… La revedere!”.

Mirela Vaida, în replică la acuzele fanilor care au criticat situația, a mărturisit că Emily Burghelea a fost, de fapt, dată afară: „Veti afla maine adevaratul motiv pentru care Emily a fost data afara!”.

Emily Burghelea a făcut un vlog în care a explicat cu lux de amănunte ce se întâmplă, de fapt, în studiul Acces Direct: „Bună, tuturor. Eu sunt Emiliana, iar azi mi-am dat demisia de la Acces Direct. Știu că mulți dintre voi mi-au spus de-a lungul timpului că nu este bine să fac parte din acest format, dar din momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni, nu am mai putut să fac parte din acest format.

Da, ați avut dreptate. Azi s-a depășit cu mult limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt cu mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e vorba de Vulpița, de X sau de Y, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare, nu am putut. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că eu nu am făcut chestia asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo și cu care m-am înțeles foarte bine, până astăzi, când m-au pus să fac ceva ce nu am putut să fac.

Nu pot să tac atunci când cineva vine la mine și se plânge și îmi spune că sunt singura scăpare, singura soluție, singura persoană care poate să o ajute, căci restul se fac că plouă. Nu e ca și cum a plecat regina Elisabeta de la Palatul Buckingham. Nu vreau să intru ăn detalii acum, am o mulțime de stări în momentul ăsta. Nu vreau să fiu nevoită să spun mai mult, pentru că e nasol” – a spus Emily Burghelea

