Mihaela Tatu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, s-a retras de câțiva ani din viața publică și s-a reorientat. După ce a încheiat contractul cu postul de televiziune Acasă TV, aceasta a devenit trainer în comunicare.

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Mihaela Tatu a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat, depresia de care a suferit și cum trebuie să arate partenerul ideal.

Mihaela Tatu a suferit de depresie

Mihaela Tatu a intrat într-o depresie puternică după ce a avut câteva probleme de sănătate. Totul a început în urmă cu mai mulți ani, când a suferit un accident. Atunci, fosta prezentatoare a fost operată la genunchi.

O fire exgtrem de activă și iubitoare a sporturilor, Mihaela a suferit o ruptură de ligament încrucișat și de menisc. A fost nevoită atunci să renunțe la tot ceea ce îi plăcea și o făcea fericită. Iar acest lucru a aruncat-o într-o depresie puternică.

„În primul rând, a fost ligamentul încrucișat și meniscul. Meniscul se recuperează într-o lună, mecanismul încrucișat, în șase luni. Eu nu am făcut niciodată pauză din televiziune. Luni m-am operat, vineri am ieșit din spital, iar sâmbătă am avut două ore de emisiune, în direct”, a povestit Muhaela Tatu.

„Nu am avut nicio clipă. Probabil că asta a fost greșeala. Dacă mi-aș fi luat o perioadă în care să conștientizez și să fac recuperarea, era o recuperare de șase luni de zile, probabil că ar fi fost altfel. Eu m-am întors la serviciu, pentru că știam că acolo e locul, pentru că știam că e nevoie de mine”, a explicat fosta prezentatoare.

„Îmi găseam bucurie din toate sporturile extreme”

În timpul unui consult, un medic a anunțat-o că nu va mai putea să facă aceleași activități ca în trecut. Acela a fost momentul în care a intrat în depresie.

„Ce m-a doborât? Faptul că îmi găseam bucurie din toate sporturile extreme, care îmi aduc adrenalină: cățărare, cal, eu nu am mai skiat, nu am mai patinat, asta m-a dărâmat. Însă nu a durat. A durat vrei patru, cinci, hai să zicem maximum șase luni, după care, mi-am revenit”, a dezvăluit Mihaela Tatu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Am avut parte de o scuturare puternică, mi-am revenit, am schimbat macazul și am găsit bucurie în alte activități mai domoale puțin, nu mult, mai domoale puțin”, a precizat ea.

De ce a renunțat Mihaela Tatu la televiziune

În anul 2008, Mihaela Tatu a încheiat colaborarea cu Acasa TV, unde se afla de 10 ani, la cârma emisiunii „De 3X femeie”. Fosta prezentatoare a explicat că nu a dat-o nimeni afară, ci ea a fost cea care a decis să plece.

„Mi-am dat seama până unde poate să meargă o presă de scandal! Nu, nici vorbă! Nu m-am certat cu nimeni! Nici nimic! Nu s-a întâmplat nimic din toate astea! Nu știu de unde au putut să apară! Am zis: Gata! Ajunge! Nu m-am certat cu niciun fel de producătoare! Însă mi-am dat seama cu o zi înainte că emisiunea De 3X femeie nu mai era Mihaela Tatu, ci era așa acolo multă lume! Nu prea mai aveam ce să mai caut acolo”, a mărturisit Mihaela Tatu.

„Și când se face promovarea unei emisiuni care se numește De 3X femeie și Mihaela Tatu care reprezenta De 3X femeie nu este invitată, atunci eu nu mai aveam ce să mai caut acolo! Și mi-am dat demisia! Foarte simplu a fost! Eu rabd mult, mult, mult și înțeleg lucruri și înțeleg comportamentul uman până la un moment dat! Pe vremea aceea practicăm comunicarea pasivă, în care răbdam, răbdam, răbdam și dacă îmi făceai așa era paharul umplut! Și plecam! Așa s-a întâmplat atunci! Acum n-aș mai fi la fel! Acum am curajul să pot comunica cu cei care au ceva să spună! Mama m-a crescut așa: ”Nu întoarce vorba șefilor și oamenilor mai în vârstă!” Și asta am făcut”, a mai spus fosta prezentatoare.

Bărbatul ideal, în viziunea Mihaelei Tatu

Mihaela Tatu (60 ani) a vorbit în emisiunea lui Denise Rifai și despre viața ei amoroasă. Divorțată și mamă a unei fete, aceasta a dezvăluit cum trebuie să fie un bărbat pentru a o impresiona cu adevărat.

„De foarte multe ori când făceam emisiunea De 3X femeie erau bărbați care îmi spuneau: ”Doamna Mihaela, dar când faceți o emisiune și De 3X bărbat?” Și le răspundeam de fiecare dată același răspuns și pe care ți-l dau și ție acum! Nu trebuie să fii de 3X bărbat, trebuie să fii bărbat o dată, dar bine! Femeia este cea care… Dacă intimidez? Ceea ce am spus acolo este real! Dacă intimidez un bărbat înseamnă că nu avem ce să… Eu sunt doar o femeie cu bucurii, cu un anumit fel de a fi, cu multă energie, isteață, cu simțul umorului, care nu suportă grobianismul”, a afirmat Mihaela Tatu.

Fosta prezentatoare de televiziune este o femeie care ține la codul bunelor maniere. De asemenea, este foarte atentă la felul în care un bărbat se comportă în preajma unei femei.

„Mă impresionează deschisul ușii la mașină, mă impresionează deschisul ușii în momentul în care intri într-o încăpere, ma impresionează să-mi ții haina! Sunt poate o tipă de modă veche! Mă impresionează bărbatul care simte când este ceva, care intervine, care pune întrebări, bărbatul care știe să ocrotească și să facă o femeie să se simtă în siguranță! Nu-mi plac bărbații-copii, pe care să te apuci să-i crești! Nu suport în jurul meu așa ceva! Dacă nu e, nu e, avem altă treaba de făcut! (…) Am foarte mulți prieteni bărbați! Mulți sunt adevărați și de drum lung, însă pe mulți dintre ei nu i-aș vrea lângă mine! Sunt doar prieteni! Și în acea zona de colaborare profesională sau în anumite evenimente mergem, facem echipă grozavă, dar nu i-aș vrea lângă mine! Și consider că soțiile lor sunt niște eroine!”, a mai spus Mihaela Tatu.

