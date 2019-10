De ce vor Meghan Markle și Prințul Harry să se mute în Canada

Prințul Harry și Meghan Markle sunt țintele preferate ale tabloidelor britanice și ale publicului de la o vreme. O scrisoare publică transmisă de Prințul Harry a stârnit însă o mulțime de controverse.

Harry a lansat o declarație prin care anunță că va lua măsuri legale împotriva publisher-ilor tabloidelor britanice Daily Mail, Mail on Sunday, Daily Mirror și The Sun. Ceea ce părea însă să fie o mișcare curajoasă de a o proteja pe Meghan de răutățile din tabloide s-a transformat în haos, din cauză că Harry nu s-ar fi consultat cu nicio persoană cu responsabilități regale cu privire la planul său.

Se zvonește că relațiile dintre Harry și celelalte persoane din Casa Regală au acum de suferit. O sursă anonimă a dezvăluit că Harry și Meghan iau în considerare să se mute în Canada: „Meghan și Harry au luat în considerare să se mute în Canada, din moment ce aceasta este parte din Commonwealth”.

Aceste zvonuri au apărut la puțin timp după ce corespondentul regal Richard Palmer a susținut pe Twitter că Meghan și Harry nu au parte de vreun pic de sprijin din partea rudelor din Familia Regală.

Nobody in the Royal Family or the Royal Household is supporting Harry and Meghan at the moment.

— Richard Palmer (@RoyalReporter) 7 octombrie 2019