Meghan Markle provoacă un nou scandal. Acuză Familia Regală că nu a protejat-o

Afirmațiile au fost făcute în mai mule documente depuse de avocații ducesei la tribunal, în procesul pe care îl are împotriva Associated Newspapers Limited, companie ce deține publicațiile Mail Online și Mail on Sunday.

Avocatul lui Markle susține că aceasta „a devenit subiectul unui număr mare de articole false și dăunătoare” în paginile unor publicații din Marea Britanie, ceea ce i-a cauzat „un stres emoțional puternic și daune sănătății ei psihice”, notează Mirror Online.

De asemenea, în documentele de la tribunal se arată că nunta lui Harry și Meghan din mai 2018 a adus țării un miliard de lire sterline.

Mai mult, Meghan s-a simțit nedreptățită de Familia Regală, întrucât nu i s-a permis să răspundă articolelor apărute în publicațiile britanice și că nici nu a avut dreptul să se angajeze. Ducesa de Sussex motivează, în acest sens, că Prințeselor Beatrice și Eugenie li se permite să aibă un loc de muncă, deși au titluri de Altețe Regale.

Soția Prințului Harry a precizat că i s-a spus că este „membru al familiei regale și nu poate avea un loc de muncă plătit”. Astfel, ea a arătat spre Eugenie și Beatrice. Prințesa Eugenie este director al unei galerii de artă, în timp ce sora sa, Beatrice este vice președinte al unei companii de consultanță și strategie din Marea Britanie.

Acuzațiile vin în contextul în care membrii familiei regale britanice sunt plătiți din banii contribuabililor.

