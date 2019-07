Meghan Markle își lansează propria colecție vestimentară

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a dezvăluit pentru Vogue Anglia că va lansa o colecție vestimentară pentru locul de muncă, cu scopul de a ajuta organizația caritabilă Smart Works HQ, care ajută femeile neangajate să își găsească un loc de muncă.

Meghan a subliniat în Vogue Anglia: „Pentru fiecare piesă cumpărată de un client, una este donată pentru caritate. Acest lucru nu doar că ne permite să facem parte din poveștile altora, ci ne amintește că suntem în asta împreună”.

Pentru noua colecție, care se va lansa până la finalul anului, ucesa a intrat deja în parteneriat cu Marks & Spence, John Lewis, Jigsaw și designer-ul Misha Nonoo (zvonurile arată că tocmai aceasta din urmă i-a făcut lui Meghan cunoștință cu Prințul Harry.

