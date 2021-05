Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns din nou în vizorul presei internaționale mondene. Dacă săptămâna trecută, atenția era îndreptată către Prințul Harry prin interviul acordat prezentatoarei Oprah Winfrey în care recunoștea că a avut o problemă cu consumul excesiv de alcool în urmă cu câțiva ani, de data aceasta a venit rândul soției sale să fie subiect de discuție în tabloidele locale.

Meghan Markle a acuzată de jurnalista Candace Owens, prin intermediul rețelelor de socializare, că își manipulează soțul. Owens le cere cititorilor să nu mai dea atenție cuplului britanic.

„Nu vă pot spune cât este de clar că Prințul Harry se află într-o relație abuzivă din punct de vedere emoțional. Meghan are grijă ca Harry să creadă că ea este o reîncarnare a mamei lui (n.r. – Prințesa Diana) și că, de data aceasta, el o va putea salva. E foarte dificil de urmărit. Încetați, vă rog, să-l mai puneți în lumina reflectoarelor”, este mesajul jurnalistei, postat pe pagina sa de Twitter.

I cannot say enough that Prince Harry is in an emotionally abusive relationship. Meghan has groomed him to believe that she is his mother reincarnate—only this time, he has a chance to save her.

It is so disturbing to watch. Please stop putting cameras on him.

— Candace Owens (@RealCandaceO) May 21, 2021