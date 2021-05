Adda și Cătălin Rizea, momente de panică în vacanță: „Am avut parte de cea mai înfricoșătoare experiență din viața noastră”

Adda și Cătălin Rizea au fost surprinși de o furtună pe mare. Artista a povestit pe rețelele de socializare prin ce momente de panică au trecut.

„Aseară am ancorat într-un golf drăguț, după un drum puțin agitat pe mare. La câteva minute după ce ne-am pus să mâncăm, marea a început să se agite rău și să bată tare vântul. Cel mai sigur a fost să plecăm de acolo pentru că nu e bine să rămâi ancorat între stânci când vremea nu e ok. Așa că am plecat. Ne aștepta un drum de patru ore. Dar a durat de la 11.30 până la 6:30 dimineața. Am avut parte de cea mai înfricoșătoare experiență din viața noastră. Furtună pe mare.

Barca trosnea din toate încheieturile, ne izbeam de pereți, nu puteam merge normal pentru că ajungeam pe jos, zici că băusem tot alcoolul din lume. Imaginați-vă cele mai urâte serpentine + cele mai urâte turbulente și înmulțiți totul cu 10.000”, a mărturisit Adda, pe Instagram.

Adda, despre furtuna pe mare: „Scărlătescu râdea și dansa”

Cântăreața a mai povestit că împreună cu ea și Cătălin Rizea, pe barcă era și Cătălin Scărlătescu. Juratul de la Chefi de Cuțite nu s-a speriat de furtună, ba dimpotrivă, s-a amuzat, după cum a dezvăluit Adda.

„A început să intre apă prin hublourile securizate, puntea era inundată. La fel și spatele. Eu evident că am plâns și mi-am spus toate rugăciunile. Colac peste pupăză, s-a defectat din cauza vremii dispozitivul care ne arăta direcția. A început să sune stația. Auzeam ruși care spuneam SOS. Efectiv era apocalipsa.

Skiperul nostru a fost erou, jur! Era ud din cap până în picioare și venea mereu să îmi pună mâna rece pe frunte și să mă liniștească pentru că eram cea mai panicată de acolo. Scărlătescu râdea și dansa, pentru că el a trăit lucruri mai rele pe mare. O vacanță cu de toate! N-o s-o uităm” a mai spus artista.

Sursă foto: Instagram