În noul podcast al Laurei Giurcanu (23 de ani), Matei Dima (33 de ani), cunoscut publicului drept BRomania, a vorbit deschis despre cum i-au schimbat viața în bine restricțiile impuse de pandemia de coronavirus.

În prima lună de izolare, actorul s-a mobilizat. S-a organizat în așa fel încât acum să fi încheiat deja filmările unei noi producții, Copacul dorințelor, primul lungmetraj caritabil din țara noastră.

„M-am atașat de Hospice Casa Speranței acum doi ani, când le-am făcut o vizită copiilor de acolo și m-am întors un om schimbat. Copiii de la Hospice m-au învățat că problemele mele nu sunt probleme adevărate, iar dacă ei aveau puterea să râdă, vreau să iau acea putere și să o dau mai departe tuturor.

În momentul în care am fost abordat cu scenariul Copacul dorințelor m-am simțit onorat și, cumva, entuziasmat. Va fi un film greu, cu multe provocări, dar care sper să schimbe niște mentalități, niște vieți.

Și, mai ales, să strângă cât mai multe fonduri pentru acești copii. Îmi place să fac oamenii să râdă, însă, de data asta, sper să stârnesc și alte sentimente”, a spus Matei Dima la începutul anului, pentru Forbes România.

Matei Dima, despre coronavirus: „Nu am fost cel mai atent”

„Acum, sincer să fiu, pentru că suntem la #SEENcer, nu am fost cel mai atent în vara asta cu coronavirusul. (…) Am ieșit la club, am ieșit la restaurante.

Nu zic că m-am dus și m-am scuipat în gură cu oamenii, dar dacă [eram invitat și știam că era legal] mă duceam. Îmi place să mă distrez. (…) Nu mă vedeam cu ai mei în perioada aia și am zis că e pe responsabilitatea mea.

Cred foarte mult și în susținerea acestor industrii, înțeleg că trebuie să fim atenți, dar dacă (…) ne închidem toți o să omorâm economia. Am zis: «Sigur fac coronavirus».

Au început în jurul meu toți prietenii mei să ia. A luat Bogdănel, a luat Alexandra Hash. La un moment dat m-am culcat cu o fată care avea, până acolo s-a ajuns.

M-a sunat a doua zi și mi-a zis: «Nu mai am miros». I-am zis: «Păi gust n-aveai, că te-ai culcat cu mine». Se vede că am mai spus povestea asta. S-a simțit puțin. Și n-am luat. M-am testat de 8-9 ori”, a dezvăluit Matei Dima.

Înaintea fiecărui nou proiect din care urma să facă parte, Matei se testa și totodată se temea că analizele vor fi pozitive și va pierde respectivul contract. Din fericire, comediantul nu s-a infectat.

