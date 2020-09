Delia a recunoscut: de ce nu era prietenă bună cu Loredana Groza

Anul acesta, Delia și Loredana Groza sunt colege de platou la X-Factor, amândouă având rolul de jurați.

Cu această ocazie, cele două artiste au putut să se cunoască mai bine. Delia a povestit într-un interviu pentru revista VIVA! despre motivul pentru care până la X-Factor nu a fost prietenă foarte apropiată cu Loredana Groza.

„Am avut până acum aproximativ două săptămâni în care am filmat pentru audițiile X Factor sezonul 9, iar în acest timp ne-am văzut zi de zi și ne-am cunoscut mai bine, am schimbat idei, povești”, a zis Delia. „Nu am avut niciodată altă relație în afara perioadei în care am lucrat împreună pentru o campanie, iar până când ne-am regăsit la X Factor ne-am intersectat doar înainte de concerte și ne-am salutat. Cred că motivul pentru care nu am avut o relație strânsă de prietenie a fost pentru că nu am avut contextul, însă mereu ne-am apreciat și ne-am respectat ca artiști.”

Delia nu a ezitat să spună că admiră creativitatea Loredanei, dar și felul în care s-a reinventat de-a lungul anilor, rămânân mereu actuală.

