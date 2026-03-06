Maria Vigheciu a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil: „Am aflat în cel mai frumos mod posibil”

Maria Vigheciu a anunțat cu bucurie sexul celui de-al doilea copil. Influencerița, însărcinată pentru a doua oară, a dezvăluit vestea într-un mod emoționant, implicându-și cățelul și sora într-o surpriză de neuitat.

Maria Vigheciu a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil

Maria Vigheciu trăiește unul dintre cele mai emoționante momente ale vieții sale. Influencerița a anunțat cu bucurie pe rețelele sociale că va deveni, pentru a doua oară, mamă. De data aceasta, vedeta se pregătește să întâmpine un băiețel, veste dezvăluită într-un mod cu totul special.

Cunoscută pentru creativitatea sa, Maria a ales să anunțe sexul bebelușului într-un mod unic, implicându-l pe cățelul ei, Yuki, în momentul special. Surpriza a fost orchestrată cu ajutorul surorii sale, care a avut grijă să transforme momentul într-o amintire de neuitat.

„Am aflat în cel mai frumos mod posibil”

„Am aflat în cel mai frumos mod posibil. De Crăciun am primit un tablou pictat de lăbuțele lui Yuki și acest filmuleț de la sora mea. A fost o întreagă aventură. A venit să îl ia pe Yuki de acasă, l-a dus să picteze și apoi l-a dus la grooming ca să nu îi văd vreo urmă de culoare. În Ajun, mi-a adus tabloul împachetat cu grijă să îl pun sub bradul de Crăciun… pentru că adevăratele cadouri sunt cele care nu pot fi cumpărate. Sunt cele simple, totuși cu o însemnătate atât de mare”, a mărturisit Maria pe contul său de Instagram.

Cu o fetiță, Anais (10 ani), care îi umple deja viața de fericire, Maria a împărtășit deschis emoțiile pe care le trăiește în această perioadă. Povestea tabloului realizat cu ajutorul cățelului său și a surorii sale a stârnit numeroase reacții de admirație din partea fanilor, care i-au transmis zeci de mesaje de felicitare. Vedeta a menționat că acest moment magic i-a adus o stare de recunoștință profundă pentru viață și pentru oamenii dragi din jurul său.

Discretă cu viața personală

Deși se bucură de un succes extraordinar în mediul online, Maria a ales să rămână discretă în ceea ce privește viața sa amoroasă. Chiar dacă relația actuală este una solidă și cei doi urmează să devină părinți împreună, influencerița preferă să îl țină pe iubitul ei, Bogdan, departe de ochii publicului. Această alegere vine după experiențele dificile prin care a trecut în trecut, inclusiv despărțirea de tatăl fiicei sale și despărțirea de actualul iubit, cu care a decis să se împace și să întemeieze o familie.

„Era foarte greu să fac față aceste situații. Lumea vedea frumosul din relația noastră și ne încuraja. Erau foarte multe mesaje pozitive. Pe de altă parte, pe mine chestia asta m-a bulversat, pentru că știam cu ce mă confrunt eu în viața privată. În iunie 2022 am încetat să mai postez chestii cu Bogdan, chiar după perioada în care a fost ziua mea, când am avut o ceartă monstruoasă, foarte urâtă, la care au asistat și prietenii. A fost ceva horror”, a povestit Maria în trecut.

Foto: Instagram

