Maria Dragomiroiu a ieșit la pensie. Ce sumă încasează cântăreața de muzică populară: „Cum aş putea să trăiesc eu?”

Maria Dragomiroiu, în vârstă de 63 de ani, nu este doar nemulțumită, ci și foarte dezamăgită de pensia primită de la stat după o viață de muncă, o viață dedicată cântecului românesc, având în vedere, totodată, că este o veritabilă emblemă a muzicii populare: „Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, – a spus Maria Dragomiroiu în cadrul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

Maria Dragomiroiu este căsătorită de 28 de ani cu Bebe Mihu, însă se iubesc de 33 de ani și continuă să-și manifeste sentimentele la fel ca în prima zi: ”Nu-i un act de curaj să recunosc că îmi iubesc soția! E loc de declarații de dragoste și după 30 de ani de la căsătorie Nu speram nici în visele mele cele mai frumoase să întâlnesc un așa om” – spunea în urmă cu trei ani soțul cântăreței Maria Dragomiroiu.

Între Maria Dragomiroiu și soțul său, Bebe Mihu, a fost dragoste la prima vedere, mai ales că s-au cunoscut într-un moment crucial, după ce fiecare dintre ei încheiase un alt mariaj.

