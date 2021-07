Mădălin Ionescu (50 de ani) și prima lui soție, Mihaela Coșerariu (45 de ani), au fost căsătoriți timp de 14 ani, din 1997 până în 2011. Cuplul are împreună doi copii, o fiică și un fiu, Ștefania (22 de ani) și Filip (17 ani).

După divorț, Mădălin s-a recăsătorit cu jurnalista Cristina Șișcanu (36 de ani). Perechea și-a oficializat relația în anul 2011 și are o fiică, Petra, în vârstă de 4 ani. Recent, jurnalistul a oferit noi detalii despre separarea de prima soție.

„Cea mai gogonată minciună scrisă de tabloide este aceea că eu m-aș fi băgat într-o relație, că aș fi destrămat un cuplu. În realitate, acel cuplu nu exista în momentul în care eu și Mădălin ne-am cunoscut, ci era destrămat de multă vreme”, declara Cristina Șișcanu în trecut.

Mădălin Ionescu, detalii noi despre divorțul de prima soție

Și prezentatorul TV neagă că actuala lui parteneră de viață a intervenit între el și prima soție. „M-am îndrăgostit nebunește. Nu am anunțat public că divorțez”, a dezvăluit prezentatorul în emisiunea lui Mirel Curea, potrivit WOWbiz.ro.

După despărțire, Mădălin și Mihaela au luptat pentru custodia copiilor lor, pe care a câștigat-o prezentatorul TV. Mădălin îi este recunoscător Cristinei pentru relația strânsă pe care o are cu primii lui doi copii. „Cristina mi-a crescut copiii”, a mai spus jurnalistul.

„L-am ales pe tata pentru că simțeam că avem o legătură pe care nimeni nu poate să o distrugă și de mică făceam totul numai cu tata”, spunea Ștefania în 2016, potrivit WOWbiz.ro. „Și Filip a ales, fiind foarte mic, să vina la mine. Nu poți să te opui voinței unui copil”, a adăugat prezentatorul TV.

Care a fost motivul divorțului

Înaintea relației cu Mădălin, Cristina a format un cuplu cu George Papari. La vremea aceea, bărbatul declara: „Am fost la petreceri, am făcut concedii împreună, spuneam că sunt prietenii mei, Mădălin și Mihaela, iar pe Cristina am iubit-o și a locuit la mine, la vila din Pipera, doi ani.

După ce am văzut niște mesaje între cei doi, întâmplări și alte semne, acum un an mi-am dat seama că sunt trădat. Ce a aflat acum toată lumea nu este o surpriză pentru mine, știam de un an. Din respect pentru copiii lui și pentru Mihaela, o doamnă care s-a sacrificat pentru ca Mădălin să își facă o carieră, nu am spus nimic.

Mihaela a renunțat la tot – la studii, la o profesie – pentru a crește copiii. Totuși, când lucrurile deveniseră evidente, am întrebat-o pe Cristina. Mi-a spus că, într-adevăr, ea și Mădălin au sentimente reciproce puternice, dar se iubesc doar platonic. Le urez numai de bine!

Ei îi doresc să devină o a doua Andreea Marin, așa cum își dorește, iar lui… să facă ce vrea. Din toată această afacere, eu sunt cel mai câștigat: am scăpat de doi trădători!”, a povestit George Papari în 2010, pentru Click!.

Ulterior, Mădălin a spus: „Eu, din punctul de vedere al conștiinței, sunt împăcat. De soția mea m-am despărțit acum două luni. Motivul real poate nu îl va afla nimeni niciodată. Deși, va veni un moment, cât de curând, în care voi declara ceva ce va demonstra că lucrurile sunt în favoarea mea”.

„Am iubit-o cu disperare pe Mihaela și niciodată, în toată perioada aceasta, nu i-am înșelat încrederea. Pur și simplu, au existat anumite divergențe legate de cadrul vieții de familie care ne-au împiedicat să mai continuăm pe același drum”, mai spunea Mădălin la vremea aceea.

